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Пресс-релиз

Медийность, новые форматы и противостояние: букмекеры и медиа рассказали спорту, как заинтересовать зрителя

Диалог спорта и букмекеров о том, как федерациям и спортсменам стать интереснее для аудитории и новых партнеров состоялся в рамках сессии «Ставка на классику: какие требования букмекер предъявляет классическим видам спорта» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

Спортивное сообщество на сессии представили президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов, президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион Алексей Свирин, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова, а также трехкратная победительница Спартакиады сильнейших в конькобежном спорте Александра Саютина.

Вячеслав Екимов и Алексей Свирин рассказали о проектах, которые создают федерации и узнали мнение букмекеров, как сделать из них качественный продукт.

«Проблема классических видов спорта – в спортсменах. Их никто не знает. Когда люди делают ставки, они должны знать, на кого они ставят, поэтому важно раскручивать спортсменов. Еще один важный нюанс: 80 процентов ставок делаются в режиме live.

Федерациям нужно работать над совершенствованием правил и форматов турниров, чтобы игрок смотрел прямую трансляцию, например, заезда и имел возможность поставить на разные события в рамках одной гонки», – сказал руководитель отдела спонсорства компании BetBoom Павел Краснов.

«Обращу внимание и на календарь соревнований, – продолжил тему руководитель отдела контента букмекерской компании «Бетсити» Филипп Ковалев. – Классическим видам спорта нужно стараться разводить свои главные турниры с большими событиями в популярных видах спорта. Если параллельно идет матч «Спартак» – ЦСКА, лыжным гонкам или велоспорту сложнее обратить на себя внимание аудитории. Еще одна важная задача – создавать инфоповоды. Одним из вариантов для этого может быть взаимодействие с другими видами спорта. Например, можно пригласить на свои соревнования популярных футболистов или хоккеистов, которые расскажут о вашем виде спорта своей аудитории».

Директор по развитию букмекерской компании Olimpbet Константин Гусев рассказал, как взаимодействие с букмекером помогает спорту расширять аудиторию. Olimpbet занимает первое место в Континентальной хоккейной лиге по количеству клубов-партнеров.

«Чисто спорт многим может быть неинтересен. Надо быть большим поклонником команды, чтобы приходить на матч только ради самого соревнования. Поэтому важно создавать для зрителей дополнительные развлекательные форматы, что мы собственно и делаем за счет активаций. Таким образом, мы создаем на спортивном мероприятии праздник для людей», – рассказал Константин Гусев.

«Российскому спорту важно развивать индустрию вовлечения людей в спорт, – заявил управляющий директор, главный редактор газеты «Советский спорт» Евгений Слюсаренко. – Классическому спорту нужны новые форматы, в том числе новые форматы противостояний: девушки против мужчин, Александр Большунов против Вероники Степановой».

Успешный пример развития форматов противостояний и взаимодействия с другими видами спорта прямо на форуме продемонстрировала Федерация спортивного программирования России, организовавшая блиц-турнир сильнейших спортсменов. Восемь человек соревновались в формате дуэлей на настоящем боксерском ринге. А в роли секундантов выступили звезды смешанных единоборств Джефф Монсон и Алекс Кардо.

Организатором форума выступили Министерство спорта Российской Федерации, Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Оператор – спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

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