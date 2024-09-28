Александр Новак принял участие в заседании комиссии Государственного совета по направлению «Энергетика»

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак на полях международного форума «Российская энергетическая неделя» принял участие в заседании комиссии Государственного совета по направлению «Энергетика» по вопросу «О повышении надежности и эффективности электросетевого комплекса Российской Федерации», которое состоялось под руководством председателя комиссии Государственного совета по направлению «Энергетика», главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева с участием помощника Президента России, секретаря Государственного совета Алексея Дюмина, Министра энергетики Сергея Цивилева, руководителей регионов России, представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, отраслевых объединений.

На заседании обсуждались вопросы повышения надёжности и эффективности электросетевого комплекса, модернизации объектов электроэнергетики, а также совершенствования тарифного регулирования в сфере электроэнергетики.

Алексей Дюмин указал на важность предотвращения нарушений энергоснабжения в регионах. Также он остановился на теме создания системообразующих территориальных сетевых организаций, которые со следующего года должны стать едиными центрами ответственности за надежность передачи электроэнергии до потребителя.

«Важно, чтобы Министерство энергетики проработало с каждым регионом и сняло все проблемные вопросы. А роль комиссии Госсовета «Энергетика» – быть площадкой, где федеральные органы власти вместе с губернаторами своевременно обсуждают и решают острые проблемы. Знаю, что ранее комиссия проявляла большую активность в отстаивании интересов регионов. Уверен, что и в новом составе она продолжит эффективно работать на благо наших граждан», – сказал Алексей Дюмин.

Александр Новак обозначил ключевые задачи для обеспечения устойчивой работы российского электросетевого комплекса.

«В условиях быстрорастущих потребностей экономики нашей страны первоочередная государственная задача – обеспечить надежное и качественное энергоснабжение потребителей в каждом регионе. Для этого проводится модернизация инфраструктуры, строятся новые современные объекты. В планах – сформировать программу повышения надежности по регионам, обеспечить развитие единой энергосистемы. Будем решать задачу по объединению энергосистем Востока и Сибири, усилению связи энергосистем Сибири и Урала. Важно уделить внимание и тарифным решениям – они должны быть сбалансированы – и обеспечить тесное взаимодействие федеральной власти и руководства регионов, энергетических компаний. Все это необходимо для надежного энергоснабжения экономики и потребителей, достижения национальных целей, которые ставит Президент России», – сказал Александр Новак.

Айсен Николаев подчеркнул, что реформа электросетевого комплекса должна учитывать особенности регионов. «В процессе консолидации сетевого хозяйства нам всем потребуется выработать решения, соблюдающие баланс интересов всех сторон», – отметил Айсен Николаев.

По итогам заседания федеральным органам власти было поручено проработать поступившие предложения по совершенствованию правового регулирования сферы электроэнергетики, а также развитию энергетической инфраструктуры регионов.