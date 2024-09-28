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Москва представила аналитический доклад по климатической повестке городов России

Москва подготовила аналитический доклад «Климатическая повестка городов России» и онлайн-инструментарий для самодиагностики городов в сфере сокращения выбросов углекислого газа, противодействия изменениям климата и повышения качества жизни населения. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на Российской энергетической неделе – 2024.

«Города играют важную роль в реализации национальных целей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, в городской местности проживает около 75 процентов населения России, в том числе треть – в крупных городах с населением более 500 тысяч человек. Аналитическое исследование «Климатическая повестка городов России», подготовленное Правительством Москвы, и онлайн-инструментарий исследования помогут городам оценить свои усилия по реализации климатической повестки, выявить сильные и слабые стороны реализуемых мер, подобрать эффективные практики», – рассказала Мария Багреева.

В исследовании оценивается работа 36 крупных городов России по пяти ключевым направлениям, влияющим на интенсивность выбросов парниковых газов: производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы. Важно, что улучшение результатов по данным показателям способствует не только снижению выбросов парниковых газов, но и повышению качества жизни в городах, подчеркнула Мария Багреева.

По словам заместителя мэра, анализируемые в рамках исследования показатели могут использоваться как в качестве целевых индикаторов при разработке планов и стратегий низкоуглеродного развития, так и для мониторинга текущей ситуации и оценки качества работы городских администраций в разрезе ключевых для жизнеобеспечения города секторов.

По результатам исследования подготовлены профили городов, отражающие результаты по каждому из пяти направлений, и сформирован итоговый индекс, показывающий общий прогресс реализации климатической повестки. В число лидеров климатической повестки среди городов-миллионников России вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь и Екатеринбург, а среди городов с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек – Балашиха, Ижевск, Набережные Челны, Ставрополь и Тюмень.

Особенностью исследования является использование показателей городского уровня. Соответствующая статистика доступна городским администрациям, поэтому каждый город может провести самодиагностику по методологии исследования с использованием открытого онлайн-инструментария, доступного на сайте проекта.

«Москва является лидером в России по многим направлениям внедрения принципов и инструментов устойчивого развития, переход столицы на траекторию устойчивого развития происходит во всех сферах городской жизни. Для изучения опыта российских и зарубежных городов и выявления лучших практик Москва проводит исследования в области городской климатической политики», – отметила Мария Багреева.

Первый аналитический доклад «Климатическая повестка городов мира» был представлен на Климатической конференции ООН в Дубае в декабре 2023 года, а доклад по климатической повестке городов БРИКС – на форуме «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях» в августе текущего года. Методология исследований получила высокие оценки российских и зарубежных экспертов в сфере противодействия изменениям климата. Аналитический доклад «Климатическая повестка городов России» был подготовлен в партнерстве с ВЭБ.РФ, его методология была адаптирована для применения в контексте российских городов.

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