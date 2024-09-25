Исследование Rambler&Co: 28% сотрудников хотят изменений в карьере после летнего отпуска

Осень традиционно считается горячей порой на рынке труда. На это влияет как начало делового сезона, так и окончание летних отпусков. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, как часто у них возникает желание сменить сферу деятельности и что подталкивает к такому решению.

Лишь 29% опрошенных россиян признались, что меняли место работы за последние пять лет. Большинство (71%) предпочли остаться в прежней профессии, что подчеркивает стремление к стабильности в условиях современного рынка труда.

При этом более трети (38%) респондентов признались, что постоянно испытывают желание учиться и развиваться в новых направлениях. 30% ценят стабильность и редко думают о переменах. У 26% желание что-то поменять возникает, но нечасто. 4% в принципе не задерживаются в компании дольше, чем на 3 года.

Среди тех, кто решился на смену работы этой осенью, главным мотивом оказалось недовольство зарплатой (28%). Среди других причин назывались отсутствие профессионального развития (22%) и потеря интереса к прежнему месту (21%). Желание просто попробовать себя в чем-то новом выразили 14% участников. Конфликты с коллективом и переезд в другой город повлияли на смену работы небольшого числа респондентов (по 6%), а переезд в другую страну – на 3%.

Участники опроса поделились своими настроениями при выходе на работу после летнего отпуска. Оказалось, 14% респондентов немедленно сменили компанию, в которой трудились. Большинство (72%) вернулись на прежнее место и быстро адаптировались к привычным условиям. Оставшиеся 14% предпочли не уходить, а поменять текущие условия, например, должностные обязанности.

Самым важным фактором при смене работы для большинства (70%) стала более высокая зарплата на новом месте. Интерес к творческим задачам отметили 13% опрошенных, а 9% обратили внимание на новые направления в бизнесе. Лишь 5% указали, что для них важны друзья и знакомые в новом коллективе, а 3% предпочли работать в местах с меньшим количеством творческих задач.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 12 по 19 сентября 2024 года, охват составил 193 939 интернет-пользователей.