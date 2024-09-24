Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

На форуме «Цифровая транспортация» обсудили лучшие цифровые практики регионов

close

Новые российские трамваи «Витязь-М» в трамвайном депо имени Баумана в Москве, 2017 год

Максим Блинов/РИА Новости

23 сентября в технологической долине Москвы — кластере «Ломоносов» в рамках II Международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация — 2024» состоялась сессия «Зеленый коридор – счастливый пассажир. Лучшие цифровые практики регионов».

В дискуссии приняли участие заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов, заместитель генерального директора по информационным технологиям международного аэропорта Шереметьево Кирилл Алифанов, руководитель по продуктам отдела разработки специального программного обеспечения ООО «Сервисный Центр Транстелематика» Группы компаний Итэлма Александр Коломенский, заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич, техноблогер Валентин Петухов, генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, генеральный директор ООО «Городская мобильность» Андрей Черемных и другие.

Модерировал встречу ведущий программы «Доброе утро» на «Первом канале» Никита Пименов.

Спикеры обменялись лучшими реализованными инициативами по улучшению пассажирского опыта в регионах России. Представители профильных региональных министерств рассказали о том, как цифровая трансформация положительно влияет на различные аспекты жизни, переводя ее качество на уровень выше.

В ходе обсуждения современных тенденций в сфере пассажирских перевозок и роли технологий в улучшении качества услуг, заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов отметил значимость внедрения инновационных решений. Он рассказал, как изменения за последние десятилетия трансформировали опыт пользователей и упростили доступ к транспортным услугам.

«Если мы возьмем пассажирский городской транспорт, им пользуется в среднем в день 60 млн человек. Такси пользуется 20 млн граждан ежедневно. Социальный охват очень большой. Нам важно, чтобы все решения, которые мы внедряем в этой сфере — упрощали и удешевляли перемещения человека. Буквально еще недавно, 10–15 лет назад за билетами на самолет или на поезд нужно было идти в кассы. Мы вызывали такси и голосовали у обочины. Посылку приходилось ждать месяцами и посмотреть в приложении, где она сейчас находится было нельзя. Этот процесс «яндексизации» и все эти решения упрощают, удешевляют делают прозрачной отрасль, но самое главное, что нам всем становится легче получать услуги. Минтранс здесь выступает и как регулятор и как заказчик этих услуг», — рассказал в начале дискуссии Дмитрий Баканов.

По словам техноблогера Валентина Петухова, в последние годы наблюдается значительный прогресс в развитии общественного транспорта в России, что особенно заметно на фоне мировых тенденций.

«Мы все пользуемся общественным транспортом и то, как быстро в нашей стране модернизируется транспортная отрасль особенно заметно на контрасте с другими странами, где сегодня до сих пор достаточно сложно даже купить билет на самолет онлайн. Сегодня в странах Европы и Азии общественный транспорт — это проблема, а то, как он развит у нас меня поражает. Отдельно отмечу, как быстро в нашей стране новые технологии внедряются в повседневную жизнь. Я посетил этим летом Саранск, Астрахань, Нижний Новгород и Рязань. Во всех этих городах работают приложения, в которых ты, например, можешь узнать, когда приедет автобус. Это сильно отличается от того, что было еще 10 лет назад», — рассказал Валентин Петухов.

Генеральный директор Центра Биометрических Технологий Владислав Поволоцкий рассказал, как в последние годы технологии биометрической идентификации становятся все более актуальными в различных отраслях, включая транспорт: «Минтранс — это один из федеральных органов, который максимально внедрил в свои стратегии и продолжает внедрять технологию биометрической идентификации. Мы уже видим положительные и успешные примеры ее реализации. Помимо удобства и безопасности, мы стараемся думать о такой важной части, как бесшовность. Мы видим потребность регионов в ней, понимаем, как работает технология на местах, и где требуется более достоверная идентификация, чем мобильные приложения. Мы готовы к внедрению этой технологии на автотранспорт, особенно в междугороднем сообщении. Субъекты уже заявляют о сформировавшейся потребности. Я абсолютно уверен, что эта тема в ближайшее время станет еще более актуальной. Все зависит от выбора пассажира и от того, чем он захочет пользоваться. Примеры успешного внедрения технологий уже налицо, и мы должны использовать их в своих интересах».

Заместитель генерального директора по информационным технологиям Международного аэропорта Шереметьево Кирилл Алифанов рассказал о внедрении цифровых сервисов в аэропорту.

«Пассажиры делятся на две категории: которые приезжают за десять минут до конца регистрации и те, кто выезжают, когда самолет еще начали собирать на заводе. Все наши цифровые инициативы направлены на то, чтобы люди неспешно планировали и четко понимали на каждом этапе их движения как и когда они попадут из пункта А (своего дома) в пункт В (конечный пункт назначения). Мы обмениваемся данными со всеми участниками информационного пути пассажира, начиная от сервисов Яндекса. Это информация о погоде, прилете, регистрации, загруженности аэропорта. Многое сделано с точки зрения онлайн-регистрации, у нас есть стойки самостоятельной регистрации багажа, которые мы разрабатываем с «Аэрофлотом», для того чтобы максимально ускорить процесс сдачи багажа. Один из кейсов, которые мы сейчас прорабатываем, — вы дома фотографируете багаж в приложении, приезжаете в аэропорт и кладете его на ленту. И получаете в конечном пункте назначения, без общения с людьми и без бирок с возможностью на всем пути багажа его можно отслеживать онлайн».

Генеральный директор ООО «Городская мобильность» Андрей Черемных подчеркнул, что в последние годы в отрасли наблюдается значительный прогресс в разработке и внедрении новых инструментов, направленных на оптимизацию транспортных услуг для граждан. Одним из ключевых направлений стало создание единого интерфейса, который обеспечивает доступ к информации о льготах и субсидиях для пассажиров, независимо от вида транспорта.

«Мы изучаем возможность создания единого интерфейса для всех видов транспорта, который позволит пассажирам получать достоверную информацию о льготах и субсидиях. Это огромный шаг вперед, поскольку у нас есть множество льготных категорий граждан, и необходимо обеспечить унифицированный подход для быстрого и эффективного выделения каждой льготы. Хорошо, что эта инициатива развивается в сотрудничестве с другими органами исполнительной власти, такими как Минфин и Минтруд».

Заместитель генерального директора по информационным технологиям Международного аэропорта Шереметьево Кирилл Алифанов рассказал о внедрении цифровых сервисов в аэропорту.

«Пассажиры делятся на две категории: которые приезжают за десять минут до конца регистрации и те, кто приезжает за три часа. Все наши цифровые инициативы направлены на то, чтобы люди неспешно планировали и четко понимали, когда на каждом этапе их движения они попадут из пункта А в пункт В. Мы обмениваемся данными со всеми участниками, начиная от Яндекса. Это информация о погоде, прилете, регистрации, загруженности аэропорта. Многое сделано с точки зрения онлайн-регистрации, у нас есть стойки самостоятельной регистрации багажа, которые мы разрабатываем с «Аэрофлотом», для того чтобы максимально ускорить процесс сдачи багажа. Один из кейсов, которые мы сейчас прорабатываем, — вы дома фотографируете багаж в приложении, приезжаете в аэропорт и кладете его на ленту. Если что-то произойдет, технологии помогут вам его найти».

Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация — 2024» объединит главные тренды и ключевые задачи транспортного и логистического направлений. На мероприятии можно будет узнать все о цифровых решениях, импортозамещении, экспорте и инновациях. Лидеры отрасли, эксперты и представители власти обсудят цифровую трансформацию и дадут прогнозы на ближайшее будущее. Генеральными партнерами форума при поддержке ОАО «РЖД» выступают «1С» ГК «Астрал», Яндекс Го, IBS, ГК Softline и транспортная группа FESCO. Партнеры форума: логистическая платформа «Монополия», ПАО «Аэрофлот», АО «ГЛОНАСС», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», Группа компаний «Дело», РЕД СОФТ, ГК «КОРУС Консалтинг», IVA Technologies, АО «РУТ КОД», «ГК ИНСПАРК», Сбербанк, ООО «РТ-Транском», Итэлма, Sitronics Group, Аквариус, ГТЛК, ООО «РТИТС», российская аэрокосмическая компания «БЮРО 1440», АО Международный аэропорт Шереметьево.

Картина дня
Дихлофос стал основной версией гибели детей под Красноярском. Дом могли плохо проветривать
Прокуратура: дети в Красноярском крае могли отравиться дихлофосом
ВСУ покидают занятые в Курской области позиции. Военная операция на Украине, день 943-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 943-й день
«Флибуста закончилась, как и я». У создателя легендарной пиратской библиотеки нашли опухоль
Создатель «Флибусты» объявил о ее закрытии из-за найденного у него рака мозга
В РПЦ не знают о проекте православного мессенджера «Зосима»
Зюганов резко отреагировал на вопрос о приезде проститутки к депутату-коммунисту
Россияне привлекли внимание коммунальщиков необычным способом
Немецкий журналист заявил о бессилии ВСУ перед российской авиацией
Новости и материалы
В ДНР сообщили о попытках ВСУ вывести ударные группы из Угледара
В Саратовской области более суток ищут женщину, которую неизвестные затолкали в ее машину
Гладков рассказал подробности о несостоявшейся встрече с украинскими диверсантами
Tikkurila в России сменит название
В Госдуме объяснили, почему «план победы» Зеленского обречен на провал
Агент рассказал, сможет ли Абаскаль найти работу в России
Получатели первых iPhone 16 массово жалуются на производственный брак
Первому президенту Киргизии отказали в статусе экс-президента
Двухлетний ребенок получил ожоги третьей степени, скатившись с детской горки
В интернете появилась база украинских призывников на продажу
Израиль объявил о начале новой волны ударов по «Хезболле»
Россияне стали заметно больше интересоваться эзотерикой
Лукашенко заявил, что белорусскую армию надо встряхнуть
Самолет c пассажирами провел в небе 9 часов и вернулся обратно из-за поломки туалета
Российские войска продолжают действия по разгрому ВСУ в Курской области
Жена Зеленского призвала вернуть Украине художников, которых «присвоила Россия»
Путин обсудил с Грефом ситуацию с ростом инвестиций в России
Российский сенатор оценил готовность Москвы к переговорам с Киевом
Все новости
Песков заявил, что критиковать власть можно и нужно
В России приняли закон об освобождении участников СВО от уголовной ответственности
Замглавы села в Челябинской области пойдет под суд за массовое отравление людей и скота
В Таганроге после падения беспилотника загорелся склад лесоматериалов
Лукашенко заявил о необходимости готовиться к войне
Бывшего футболиста сборной России осудили на 9,5 года по делу о наркотиках
Ободранные обои и пестициды на полу: как жила семья, отравившаяся в Красноярском крае
Пашаева заподозрили в получении госпособия за поддельное ранение
«Жигули» признали одним из самых популярных авто в мире
Кормчий, величайший полководец и человечнейший из людей: как советские газеты подхалимничали Сталину
Иосифа Сталина впервые назвали великим кормчим 90 лет назад
«Незаживающие раны и кровавые пятна»: будет ли мир между Грузией и Абхазией
Депутат Затулин: Россия не поможет Грузии вернуть Абхазию и Южную Осетию
Российских военных вывели из окружения в Курской области. Они больше месяца удерживали ключевой узел
Алаудинов сообщил о выводе окруженных военных ВС России в Курской области
Расследование гибели «Эрнеста» и «Гудвина»: какие кадровые изменения произошли в Минобороны?
Военкор Коц сообщил о кадровых изменениях после гибели «Эрнеста» и «Гудвина»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами