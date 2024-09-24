На форуме «Цифровая транспортация» обсудили лучшие цифровые практики регионов

23 сентября в технологической долине Москвы — кластере «Ломоносов» в рамках II Международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация — 2024» состоялась сессия «Зеленый коридор – счастливый пассажир. Лучшие цифровые практики регионов».

В дискуссии приняли участие заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов, заместитель генерального директора по информационным технологиям международного аэропорта Шереметьево Кирилл Алифанов, руководитель по продуктам отдела разработки специального программного обеспечения ООО «Сервисный Центр Транстелематика» Группы компаний Итэлма Александр Коломенский, заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич, техноблогер Валентин Петухов, генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, генеральный директор ООО «Городская мобильность» Андрей Черемных и другие.

Модерировал встречу ведущий программы «Доброе утро» на «Первом канале» Никита Пименов.

Спикеры обменялись лучшими реализованными инициативами по улучшению пассажирского опыта в регионах России. Представители профильных региональных министерств рассказали о том, как цифровая трансформация положительно влияет на различные аспекты жизни, переводя ее качество на уровень выше.

В ходе обсуждения современных тенденций в сфере пассажирских перевозок и роли технологий в улучшении качества услуг, заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов отметил значимость внедрения инновационных решений. Он рассказал, как изменения за последние десятилетия трансформировали опыт пользователей и упростили доступ к транспортным услугам.

«Если мы возьмем пассажирский городской транспорт, им пользуется в среднем в день 60 млн человек. Такси пользуется 20 млн граждан ежедневно. Социальный охват очень большой. Нам важно, чтобы все решения, которые мы внедряем в этой сфере — упрощали и удешевляли перемещения человека. Буквально еще недавно, 10–15 лет назад за билетами на самолет или на поезд нужно было идти в кассы. Мы вызывали такси и голосовали у обочины. Посылку приходилось ждать месяцами и посмотреть в приложении, где она сейчас находится было нельзя. Этот процесс «яндексизации» и все эти решения упрощают, удешевляют делают прозрачной отрасль, но самое главное, что нам всем становится легче получать услуги. Минтранс здесь выступает и как регулятор и как заказчик этих услуг», — рассказал в начале дискуссии Дмитрий Баканов.

По словам техноблогера Валентина Петухова, в последние годы наблюдается значительный прогресс в развитии общественного транспорта в России, что особенно заметно на фоне мировых тенденций.

«Мы все пользуемся общественным транспортом и то, как быстро в нашей стране модернизируется транспортная отрасль особенно заметно на контрасте с другими странами, где сегодня до сих пор достаточно сложно даже купить билет на самолет онлайн. Сегодня в странах Европы и Азии общественный транспорт — это проблема, а то, как он развит у нас меня поражает. Отдельно отмечу, как быстро в нашей стране новые технологии внедряются в повседневную жизнь. Я посетил этим летом Саранск, Астрахань, Нижний Новгород и Рязань. Во всех этих городах работают приложения, в которых ты, например, можешь узнать, когда приедет автобус. Это сильно отличается от того, что было еще 10 лет назад», — рассказал Валентин Петухов.

Генеральный директор Центра Биометрических Технологий Владислав Поволоцкий рассказал, как в последние годы технологии биометрической идентификации становятся все более актуальными в различных отраслях, включая транспорт: «Минтранс — это один из федеральных органов, который максимально внедрил в свои стратегии и продолжает внедрять технологию биометрической идентификации. Мы уже видим положительные и успешные примеры ее реализации. Помимо удобства и безопасности, мы стараемся думать о такой важной части, как бесшовность. Мы видим потребность регионов в ней, понимаем, как работает технология на местах, и где требуется более достоверная идентификация, чем мобильные приложения. Мы готовы к внедрению этой технологии на автотранспорт, особенно в междугороднем сообщении. Субъекты уже заявляют о сформировавшейся потребности. Я абсолютно уверен, что эта тема в ближайшее время станет еще более актуальной. Все зависит от выбора пассажира и от того, чем он захочет пользоваться. Примеры успешного внедрения технологий уже налицо, и мы должны использовать их в своих интересах».

Заместитель генерального директора по информационным технологиям Международного аэропорта Шереметьево Кирилл Алифанов рассказал о внедрении цифровых сервисов в аэропорту.

«Пассажиры делятся на две категории: которые приезжают за десять минут до конца регистрации и те, кто выезжают, когда самолет еще начали собирать на заводе. Все наши цифровые инициативы направлены на то, чтобы люди неспешно планировали и четко понимали на каждом этапе их движения как и когда они попадут из пункта А (своего дома) в пункт В (конечный пункт назначения). Мы обмениваемся данными со всеми участниками информационного пути пассажира, начиная от сервисов Яндекса. Это информация о погоде, прилете, регистрации, загруженности аэропорта. Многое сделано с точки зрения онлайн-регистрации, у нас есть стойки самостоятельной регистрации багажа, которые мы разрабатываем с «Аэрофлотом», для того чтобы максимально ускорить процесс сдачи багажа. Один из кейсов, которые мы сейчас прорабатываем, — вы дома фотографируете багаж в приложении, приезжаете в аэропорт и кладете его на ленту. И получаете в конечном пункте назначения, без общения с людьми и без бирок с возможностью на всем пути багажа его можно отслеживать онлайн».

Генеральный директор ООО «Городская мобильность» Андрей Черемных подчеркнул, что в последние годы в отрасли наблюдается значительный прогресс в разработке и внедрении новых инструментов, направленных на оптимизацию транспортных услуг для граждан. Одним из ключевых направлений стало создание единого интерфейса, который обеспечивает доступ к информации о льготах и субсидиях для пассажиров, независимо от вида транспорта.

«Мы изучаем возможность создания единого интерфейса для всех видов транспорта, который позволит пассажирам получать достоверную информацию о льготах и субсидиях. Это огромный шаг вперед, поскольку у нас есть множество льготных категорий граждан, и необходимо обеспечить унифицированный подход для быстрого и эффективного выделения каждой льготы. Хорошо, что эта инициатива развивается в сотрудничестве с другими органами исполнительной власти, такими как Минфин и Минтруд».

Заместитель генерального директора по информационным технологиям Международного аэропорта Шереметьево Кирилл Алифанов рассказал о внедрении цифровых сервисов в аэропорту.

«Пассажиры делятся на две категории: которые приезжают за десять минут до конца регистрации и те, кто приезжает за три часа. Все наши цифровые инициативы направлены на то, чтобы люди неспешно планировали и четко понимали, когда на каждом этапе их движения они попадут из пункта А в пункт В. Мы обмениваемся данными со всеми участниками, начиная от Яндекса. Это информация о погоде, прилете, регистрации, загруженности аэропорта. Многое сделано с точки зрения онлайн-регистрации, у нас есть стойки самостоятельной регистрации багажа, которые мы разрабатываем с «Аэрофлотом», для того чтобы максимально ускорить процесс сдачи багажа. Один из кейсов, которые мы сейчас прорабатываем, — вы дома фотографируете багаж в приложении, приезжаете в аэропорт и кладете его на ленту. Если что-то произойдет, технологии помогут вам его найти».

Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация — 2024» объединит главные тренды и ключевые задачи транспортного и логистического направлений. На мероприятии можно будет узнать все о цифровых решениях, импортозамещении, экспорте и инновациях. Лидеры отрасли, эксперты и представители власти обсудят цифровую трансформацию и дадут прогнозы на ближайшее будущее. Генеральными партнерами форума при поддержке ОАО «РЖД» выступают «1С» ГК «Астрал», Яндекс Го, IBS, ГК Softline и транспортная группа FESCO. Партнеры форума: логистическая платформа «Монополия», ПАО «Аэрофлот», АО «ГЛОНАСС», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», Группа компаний «Дело», РЕД СОФТ, ГК «КОРУС Консалтинг», IVA Technologies, АО «РУТ КОД», «ГК ИНСПАРК», Сбербанк, ООО «РТ-Транском», Итэлма, Sitronics Group, Аквариус, ГТЛК, ООО «РТИТС», российская аэрокосмическая компания «БЮРО 1440», АО Международный аэропорт Шереметьево.