Опубликована полная деловая программа Российской энергетической недели – 2024

На официальном сайте Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2024» опубликована полная деловая программа со спикерами. Форум пройдет в Москве 26–28 сентября.

«Развитие российского топливно-энергетического комплекса остается ключевым приоритетом как для обеспечения внутреннего роста, так и для укрепления международного взаимодействия. В условиях глобальных вызовов мы продолжаем реализовывать масштабные проекты, направленные на повышение эффективности и экологичности отрасли, а также на укрепление технологического суверенитета. Одной из ключевых задач является обеспечение устойчивости поставок и развитие новых рынков, что способствует поддержанию экономической стабильности и энергетической безопасности России и наших международных партнеров. «Российская энергетическая неделя» служит важнейшей площадкой для обсуждения этих вопросов в диалоге с нашими зарубежными коллегами», – сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Главная тема РЭН-2024 – «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире». В рамках Форума состоится около 30 мероприятий с участием более 100 спикеров, разделенных на тематические блоки: «Международная повестка: сотрудничество для развития», «Устойчивое развитие энергетики», «Технологии и данные как основа лидерства», «Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование» и «Социально ориентированный ТЭК». На полях Выставки оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса запланировано более 20 сессий для инженерно-технического состава энергетических компаний с участием более 70 спикеров.

«Сегодняшние вызовы требуют согласованных и ответственных действий всех участников энергетического рынка. Форум «Российская энергетическая неделя» стал важнейшей международной платформой, где лидеры отрасли, ведущие эксперты и специалисты обсуждают ключевые вопросы глобальной энергетической безопасности и стабильности. В условиях изменяющейся мировой конъюнктуры Россия продолжает демонстрировать готовность к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами для совместного решения задач, стоящих перед миром, в части сохранения энергетического баланса», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2024 Антон Кобяков.

События тематического направления «Международная повестка: сотрудничество для развития» будут посвящены поиску путей стабилизации мирового энергетического рынка, сотрудничеству России и африканских стран, а также развитию взаимодействия в рамках БРИКС. Одним из ключевых событий станет встреча министров энергетики стран объединения. Среди участников дискуссий: генеральный секретарь ФСЭГ Мохамед Хамел, Исполнительный вице-президент, Министр нефти Боливарианской Республики Венесуэла Делси Элоина Родригес Гомес, Министр энергетики Исламской Республики Иран Аббас Алиабади, Министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Республики Экваториальная Гвинея Антонио Обуру Ондо, председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк, руководитель Центра «G.O.R.K.I.» (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России) СПбГУ, Министр иностранных дел Австрийской Республики (2017–2019 гг.) Карин Кнайсль.

В ходе мероприятий блока «Устойчивое развитие энергетики» состоится обсуждение перспектив использования углеводородов, эффективного энергоперехода и обеспечения технологической независимости энергетического сектора. В сессиях примут участие генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, союзный Министр электроэнергетики Республики Союз Мьянма Ньян Тун, генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин и другие.

Ключевыми темами для обсуждения в рамках направления «Технологии и данные как основа лидерства» станут роботизация в топливно-энергетическом комплексе, технологический суверенитет, искусственный интеллект и импортозамещение оборудования. Гостями дискуссий станут генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин, председатель SRON Silo Engineering Вэнь Пэн.

В рамках тематического блока «Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование» эксперты затронут вопросы наращивания генерации электричества в регионах, функционирования коммунальной инфраструктуры, развития угольной промышленности и стимулирования потребления газомоторного топлива. Участники дискуссий – Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев; руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров; статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов; генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Участники мероприятий направления «Социально ориентированный ТЭК» рассмотрят аспекты совершенствования кадровых подходов в электроэнергетике, привлечения и мотивации персонала, а также подготовки высококвалифицированных инженерно-технических специалистов. В числе спикеров: депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Оксана Дмитриева, председатель совета Общероссийской общественной организации «Союз нефтегазопромышленников России» Юрий Шафраник и другие.

«Российская энергетическая неделя станет важной площадкой для финального обсуждения проекта энергетической стратегии России до 2050 года. Рассчитываем, что активное участие в этой дискуссии примут партнеры из стран БРИКС, что позволит внести в документ новые предложения. Также планируем обсудить с представителями дружественных стран разработку и внедрение единых отраслевых стандартов производства оборудования для топливно-энергетического комплекса», – подчеркнул Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

В стартовый день РЭН-2024 состоится научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога». В рамках Форума также запланированы вручение международной премии «Глобальная энергия» за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах человечества. Также пройдет награждение победителей международной премии «Энергия пера», призванной поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики, в том числе о трансформации мирового энергобаланса, развитии новых технологий и изменении климата. Завершится Российская энергетическая неделя традиционным Молодежным днем.

В 2024 году РЭН впервые пройдет на двух площадках: в Центральном выставочном зале «Манеж», где состоятся мероприятия деловой программы, и в Гостином дворе, где будет организована выставка оборудования и технологий для ТЭК. В рамках выставки ведущие компании-производители, поставщики оборудования, технологические компании всех отраслевых направлений ТЭК представят широкой аудитории перспективные проекты, прорывные достижения, инновационное оборудование и передовые технологии.

Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор – Фонд Росконгресс.