Открыта регистрация на форум «Азартные игры: отчисления на спорт»

Второй форум «Азартные игры: отчисления на спорт» соберет представителей власти, руководителей букмекерских компаний и спортивных структур, экспертов и журналистов.

Организаторами Форума являются Минспорт России и публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр». Оператором выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Одной из основных тем Форума станет государственное регулирование сферы организации и проведения азартных игр. Также пройдут дискуссии на тему, как сделать спорт креативнее и интереснее, в том числе для букмекерских компаний. Кроме того, букмекеры расскажут, как вместе с федерациями и клубами участвуют в социально-значимых проектах.

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» пройдет 1-2 октября в отеле «Хаятт Ридженси Петровский Парк». Участие в Форуме бесплатное, но необходима регистрация по ссылке.

Напомним, первый форум «Азартные игры: отчисления на спорт» в октябре 2023 года посетило более 1100 человек.