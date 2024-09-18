В «Сириусе» завершилась IX Всероссийская неделя охрана труда

В Университете «Сириус» завершила свою работу IX Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ), проходившая с 10 по 13 сентября. В деловой программе, которая состояла из более 150 мероприятий, приняли участие около 8000 участников из 89 регионов России и 27 стран и территорий, 200 иностранных делегатов, и представители более 1800 компаний.

«Завершилась IX Всероссийская неделя охраны труда. В ней приняли участие около восьми тысяч участников из 89 регионов России и 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Состоялось свыше 150 мероприятий в рамках деловой программы. Это не только традиционные деловые сессии, но и кейс-чемпионаты, финалы отраслевых конкурсов, отраслевые совещания ряда крупнейших корпораций. Основной фокус международной повестки – участие делегатов встречи министров труда и занятости стран-членов БРИКС, а также представителей МАСО и МОТ. Также уже традиционно на ВНОТ мы подвели итоги и наградили победителей и финалистов Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания и Всероссийских конкурсов по охране труда», – сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

Каждый день ВНОТ-2024 был посвящен своей тематике: здоровье на производстве, охрана труда, занятость, Молодежный день. Деловая программа состояла из конференций, технических, дискуссионных и практических сессий, круглых столов, мастер-классов, деловых игр и других форматов, в которых приняли участие представители органов исполнительной власти, крупных компаний, специалисты в области охраны труда.

«Приоритетные параметры развития нашей страны – народосбережение и повышение качества жизни граждан. ВНОТ-2024 показал, что охрана труда – это широкая тема, которая охватывает не только безопасность на работе, но и социальное обеспечение, качество жизни в целом. Председательство России в БРИКС, визит министров труда из стран-участниц объединения и участие стран СНГ в Форуме позволили нам обменяться опытом и узнать о передовых практиках. Уверен, что многие инициативы, озвученные на Всероссийской неделе охраны труда, будут реализованы в законодательных инициативах», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В работе первого дня на торжественном открытии ВНОТ и выставочной экспозиции приняли участие делегаты встречи министров труда и занятости стран-членов БРИКС, делегации Минтруда России, Роструда и СФР. Официальный обход выставки продолжился эстафетой кадетов (спасателей) и фешн-показом средств индивидуальной защиты.

Ключевым событием деловой программы второго дня IX Всероссийской недели охраны труда стало стратегическое пленарное заседание «Культура безопасного труда», участники которого обсудили практическое внедрение превентивной модели обеспечения безопасности работников, инновационные подходы к охране труда, в том числе благодаря применению ИT-технологий и совершенствованию внутрикорпоративной культуры, обмен лучшими производственными практиками.

Выступая на Пленарном заседании, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, в частности, отметила, что реализация стратегии развития современных комплексных центров здоровья показала высокую эффективность. «Это произошло во многом благодаря нашей межведомственной работе с Министерством труда и социальной защиты, Федеральной службой по труду и занятости, Министерством здравоохранения. Мы действительно можем существенно укрепить здоровье работающих людей, а, следовательно, обеспечить социально-экономическое развитие нашей страны и национальную безопасность», - отметила Вероника Скворцова в своем докладе.

11 сентября также состоялись торжественные награждения финалистов и победителей XIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания и Всероссийских конкурсов по охране труда. Кроме того, состоялась ставшая традиционной и пользующаяся популярностью и гостей ВНОТ интерактивная сессия в формате открытого микрофона.

12 сентября в рамках ВНОТ состоялся день занятости. Программа третьего дня включила около 40 мероприятий, в том числе выступление Министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова на конференции Минтруда России «Охрана труда как инструмент сбережения кадрового потенциала» и большое пленарное заседание «Кадровый центр «Работа России»: партнерство и новые возможности для каждого». Состоялись тематические сессии по вопросам социальной защиты и охране труда, мастер-классы и отраслевые совещания.

На полях Всероссийской недели охраны труда прошла конференция-круглый стол с участием руководителей министерств труда СНГ «Инновационные подходы в сфере труда, занятости и социальной защиты», где своими наработками поделились гости из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В круглом столе также участвовали представители Исполнительного комитета СНГ и Всеобщей конфедерации профсоюзов.

Во ВНОТ традиционно принимают участие и крупнейшие работодатели страны, которые организуют круглые столы и семинары по обмену опытом и представляют свои наработки в сфере охраны труда. Так, прошли сессии и конференции Минтруда России, Минздрава России, ПАО Газпром, ГК Росатом, ОАО РЖД, ГК Восток-Сервис, на которых участники поделились, в том числе, практиками обеспечения и развития производственной безопасности.

Завершил деловую программу Молодежный день – главное молодежное событие в области охраны труда, направленное на создание условий для развития интеллектуального, творческого и личностного потенциала молодых специалистов, популяризации деятельности по обеспечению безопасности труда, и формирования основы для развития культуры безопасности на предприятиях. Для более 700 участников из 62 учебных заведений и молодых специалистов отраслевых компаний со всей страны состоялось 28 мероприятий деловой и образовательно-развлекательной программ.

Также в рамках ВНОТ были подписаны соглашения между ФМБА России и ОЭЗ «Дубна», Фондом Росконгресс и ВНИИ труда Минтруда России, ВНИИ труда Минтруда России и ООО «Проммаштест», ООО «Производственная безопасность и экология» и ООО «Икс-Игрик-Зет Автоматизация», ООО «Производственная безопасность и экология» и «Первый Бит» (ООО «Формула ИТ»).

Гости Форума стали участниками культурно-спортивных мероприятий. Прошла эстафета кадетов (спасателей) и показ средств индивидуальной защиты. В спортивных мероприятиях в рамках ВНОТ-2024 приняли участие более 400 человек. Спортивная программа включала Открытый забег на Кубок Росконгресса, уникальный формат шахмат, при котором игра идет «пара на пару» на двух досках, Корпоративный Кубок ВНОТ по шахматам, Кубки Росконгресса по шашкам и го.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.