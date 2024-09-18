Путешествие в мир технологий транспорта: беспилотные автомобили, космическая связь и роботы на площадке форума «Цифровая Транспортация»

23-24 сентября в технологической долине Москвы — кластере «Ломоносов» состоится II Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация — 2024». Форум организован Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации.

Выставку посетят международные делегации из Индии, Китая и Ирана. Участникам форума представят последние достижения в области беспилотных автомобилей, искусственного интеллекта, космической связи и цифровых сервисов для пассажиров. Представители регионов смогут участвовать в диалоге по улучшению этих услуг.

«Форум «Цифровая транспортация-2024» является уникальной площадкой в сфере цифровых технологий для транспорта и логистики, собирающей лидеров индустрии, экспертов, известных спикеров и представителей власти. Нас ждет обширная деловая программа. Сессии, охватывающие буквально все аспекты цифровизации транспортной отрасли. В их числе пленарное заседание «От цифровых решений лидеров к лидерству отрасли», посвященное цифровым достижениям отрасли за последние годы с участием руководства нашей отрасли и IT. У нас также состоится запуск беспилотного движения грузовиков по трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга.

Автомобили будут управляться без водителя за рулем. Второй день откроет пленарное заседание «Цифровой российский конструктор», где обсудят достижения отечественных разработчиков и внедрение цифровых решений. Мы собрали на одной площадке беспилотные и электрические автомобили, роботов. Уверена, это будет интересно и молодежи, и широкой аудитории, и экспертам. Ждем всех 23–24 сентября в кластере «Ломоносов»», — рассказала директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

Центральным событием форума станет пленарная сессия «От цифровых решений лидеров к лидерству отрасли», где эксперты отрасли обменяются опытом и обсудят, каких успехов в цифровизации уже удалось добиться и каких «быстрых побед» в 2025–2026 гг. по всем направлениям нацпроектов отрасли мы можем ждать.

Спикерами пленарной сессии станут заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев, министр транспорта Роман Старовойт, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, директор ООО «1С» Борис Нуралиев, председатель совета директоров ГК «Монополия» Илья Дмитриев, генеральный директор «ИКС Холдинг» Алексей Шелобков, основатель Wildberries, глава ООО «РВБ» (объединенная компания Wildberries и Russ) Татьяна Бакальчук, генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский.

В рамках сессии запустят беспилотное движение грузовиков по трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга. Транспорт будет управляться без водителя за рулем. Гости смогут посидеть в кабине настоящего беспилотного грузовика, на форуме пройдет презентация новых электрических автомобилей ZEEKR 001 и AVATR 11.

В этом году в рамках «Цифровой транспортации» состоится Форум «Код Трансформации», организованный ООО «РЖД-Технологии», а также пройдет демо-день Индустриальных центров компетенций, где исполнители проектов по импортозамещению в сфере ИТ на транспорте представят свои инициативы и обсудят их.

Пройдет экспертный диалог «Естественный интеллект vs Искусственный интеллект: кто выйдет победителем?» с участием прикладного футуролога Данила Медведева, доктора биологических наук, профессора кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, специалиста в области физиологии, нейробиологии и психофармакологии, популяризатора науки Вячеслава Дубынина и футуролога, промышленного дизайнера, директора Центра дизайна и инноваций «Кинетика» Владимира Пирожкова. Состоится сессия «Электротранспорт в России: проблема курицы и яйца», посвященная развитию электротранспорта.

Участники обсудят регулирование самокатов, новые правила дорожного движения с использованием ИИ, беспилотные авиационные системы и цифровую логистику. Среди тем форума: «Транспорт для людей. Транспорт без людей?» и «Невозможное сегодня станет возможным завтра», пройдут дискуссии о космических технологиях и роли женщин-лидеров в ИТ-отрасли.

Второй день откроет пленарное заседание «Цифровой российский конструктор», где обсудят достижения отечественных разработчиков и внедрение цифровых решений, а также пройдет стратегический диалог между заказчиками и вендорами, они обсудят кадровые вопросы и Национальную транспортно-логистическую платформу. В партнерских мероприятиях участники смогут узнать о повышении эффективности бизнеса в транспортно-логистической отрасли и посетить питч-сессии от вендоров.

Кроме того, у гостей форума будет возможность погрузиться в мир тревел- и транспортных блогеров, которые поделятся своими лучшими цифровыми практиками в рамках сессии «Зелёный коридор — счастливый пассажир. Лучшие цифровые практики регионов» с участием блогера, основателя ютуб-канала Wylsacom Валентина Петухова.

Особое внимание уделят сессии «Естественный интеллект vs Искусственный интеллект: кто выйдет победителем?», где выступят одаренные дети ИТ-индустрии. Это уникальная возможность для всех участников не только узнать о последних трендах, но и задать вопросы экспертам, обсудить перспективы развития технологий и их влияние на нашу жизнь.

На форуме представят робота Арди и его технологичных помощников —робособак и робокошек, а также ровер от «Яндекса».

Посетители выставки смогут погрузиться в мир голографических инсталляций и 3D фотозон, включая Спиннер 360 — его камера записывает все, что происходит в радиусе 360 градусов. Виртуальная ведущая Тамара будет сопровождать сессии на экране, а на тачпанели можно будет поиграть в различные игры.

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» проведет торжественную церемонию гашения почтовой марки, посвященной достижениям российских компаний в области беспилотного транспорта. Мероприятие станет знаковым моментом, подчеркивающим прорывы в сфере цифровых технологий и инноваций: запуск беспилотных такси «Яндекса», успешные испытания грузоперевозок на трассе М-11 и автоматизацию поездов «Ласточка».

В программе форума предусмотрены и интерактивные форматы: обсуждение актуальных вопросов отрасли с экспертами и такими известными телеведущими, как Сергей Стиллавин и Дмитрий Губерниев, комиком и актером Дмитрием Хрусталевым. В рамках форума пройдет бизнес-тренинг от Глеба Архангельского, выступление комика Марии Марковой и «цифровой стендап» — выступления ведущих экспертов искусственного интеллекта и футурологов, которые хотят изменить мир транспорта к лучшему.

Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация — 2024» объединит главные тренды и ключевые задачи транспортного и логистического направлений. На мероприятии можно будет узнать все о цифровых решениях, импортозамещении, экспорте и инновациях. Лидеры отрасли, эксперты и представители власти обсудят цифровую трансформацию и дадут прогнозы на ближайшее будущее. Генеральными партнерами форума при поддержке ОАО «РЖД» выступают «1С» ГК «Астрал», Яндекс Го, IBS и ГК Softline. Партнеры форума: Транспортная группа FESCO, логистическая платформа «Монополия», ПАО «Аэрофлот», АО «ГЛОНАСС», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», Группа компаний «Дело», РЕД СОФТ, ГК «КОРУС Консалтинг», IVA Technologies, АО «РУТ КОД», «ГК ИНСПАРК», Сбербанк, ООО «РТ-Транском», Итэлма, Sitronics Group, Аквариус, ГТЛК.