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Пресс-релиз

Опубликована деловая программа Российской энергетической недели – 2024

Деловая программа Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2024» опубликована на сайте мероприятия. Форум состоится в Москве 26–28 сентября. Главная тема – «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире». В рамках РЭН пройдет порядка 30 тематических сессий и бизнес-диалогов, разделенных на тематические блоки: «Международная повестка: сотрудничество для развития», «Устойчивое развитие энергетики», «Технологии и данные как основа лидерства», «Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование» и «Социально ориентированный ТЭК».

«Деловая программа РЭН-2024 сформирована с учетом запроса отрасли на обновление и формирование новых подходов в производстве. На Форуме рассмотрят вопросы повышения эффективности работы с традиционными энергетическими ресурсами в условиях роста спроса на них, обсудят стратегии развития всех направлений добычи и переработки, а также возможности низкоуглеродной энергетики. Российский топливно-энергетический комплекс играет ключевую роль на мировом энергетическом рынке, поэтому решения, принятые на РЭН, в перспективе окажут влияние на развитие глобальной энергетики и экономики», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

В рамках трека «Устойчивое развитие энергетики» участники обсудят роль углеводородов в энергетике будущего, развитие энергоэффективности и другие темы. Дискуссии в блоке «Технологии и данные как основа лидерства» будут посвящены роботизации топливно-энергетического комплекса, применению искусственного интеллекта в сфере энергетической безопасности и перспективам развития энергетического машиностроения. Планы развития нефтедобычи, угольной промышленности и вопросы электрификации войдут в повестку направления «Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование».

Большое внимание в деловой программе РЭН-2024 уделено вопросам международной кооперации. В рамках блока «Международная повестка: сотрудничество для развития» запланирована сессия, посвященная сотрудничеству России и Африки в вопросах энергетики, встреча министров энергетики стран БРИКС, ежегодная встреча Платформы энергетических исследований стран БРИКС, а также пройдет обсуждение мировых трендов отрасли.

«Программа РЭН-2024 отражает актуальные вызовы, которые сегодня стоят перед отраслью, среди них: достижение технологического лидерства в сфере энергетики, ее социальная ориентированность, а также соблюдение баланса традиционных и новых источников энергии для обеспечения устойчивого развития страны. Отдельное внимание уделено укреплению международных связей в структуре топливно-энергетического комплекса и роли России в мировой энергетике. Системные изменения в мире требуют новых подходов к решению глобальных вопросов. Убежден, что Форум позволит сформировать принципы развития ТЭК на условиях равноправия и партнерства», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2024 Антон Кобяков.

Блок «Социально ориентированный ТЭК» будет посвящен развитию инфраструктуры, включающей изменения распределительного сетевого комплекса, вопросы генерации и интеграции нововведений отрасли в городах. Также будут затронуты темы правового обеспечения ТЭК и развития энергетической системы в стране.

«Деловая программа Российской энергетической недели позволит обсудить перспективы консолидации усилий всех участников топливно-энергетического комплекса, объединения их компетенций, разработки единых стандартов и формирования отраслевого заказа, в том числе на подготовку квалифицированных кадров. Не менее важное значение для развития ТЭК и формирования нового облика мировой энергетики имеет обширная международная повестка Форума, включающая Встречу министров энергетики стран БРИКС. РЭН-2024 также станет площадкой для широкого экспертного обсуждения национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии» и Энергетической стратегии Российской Федерации, разрабатываемой Министерством энергетики по поручению Президента», – подчеркнул Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

В стартовый день Форума состоится научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога». В рамках основной программы Форума пройдут деловые завтраки, посвященные будущему энергетики. Основные мероприятия пройдут 26 и 27 сентября. Завершится Российская энергетическая неделя традиционным Молодежным днем. Кроме того, состоится вручение международной премии «Глобальная энергия» за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах человечества. Также пройдет награждение победителей международной премии «Энергия пера», призванной поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики, в том числе о трансформации мирового энергобаланса, развитии новых технологий и изменении климата.

В этом году Российская энергетическая неделя впервые пройдет на двух площадках: в Центральном выставочном зале «Манеж» состоятся мероприятия деловой программы, в Гостином дворе будет организована выставка оборудования и технологий для ТЭК, в рамках которой ведущие компании-производители, поставщики оборудования, технологические компании всех отраслевых направлений ТЭК представят перспективные проекты, прорывные достижения, инновационное оборудование и передовые технологии широкой аудитории компаний отрасли, специализирующейся на добыче, переработке, транспортировке, передаче и распределении энергетических ресурсов.

Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор – Фонд Росконгресс.

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