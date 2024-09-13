Названы номинанты третьего отборочного этапа премии «Бренд года в России 2024»

Оргкомитет Национальной премии «Бренд года в России 2024» подвел результаты рассмотрения конкурсных заявок третьего отборочного этапа. Претендентами на победу объявлены еще 30 отечественных брендов.

«В этом году у премии появилось сразу несколько организаций-амбассадоров разных отраслевых номинаций. Убеждены, что это откроет новые возможности для номинантов и будущих лауреатов премии. Рады, что в нашем конкурсе принимают участие, как крупные бренды с лидерским потенциалом, которые уже занимают активную позицию на рынке, так и новые бренды, задающие свои тренды. Приглашаем всех, кто еще сомневается, принять участие в заключительном отборочном этапе премии», — прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России» Ольга Маркелова.

Номинантами третьего отборочного этапа премии «Бренд года в России 2024» стали:

В высшей лиге:

• Arlight в номинации «Световые приборы»

• AVGUST в номинации «Товары для дома и сада»

• BAUM ZINDECH в номинации «Бытовая техника, электроприборы»

• BelkaCar в номинации «Транспортные и логистические услуги»

• Cucina в номинации «Мебель»

• F.A.C.C.T в номинации «Информационная безопасность»

• GRANULA в номинации «Сантехнические товары»

• HASS в номинации «Одежда»

• IEK в номинации «Электротехнические изделия»

• Modi в номинации «Торговые сети»

• Mriyaresort в номинации «Гостеприимство и туризм»

• Punkt E в номинации «Электрокары и электротранспорт»

• Tamaki в номинации «Приправы и добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов»

• YCLIENTS в номинации «ERP-системы»

• Бархатные ручки в номинации «Косметика и косметические продукты»

• КИФА в номинации «Маркетплейсы»

• МИРБИС в номинации «Образовательные услуги»

• ОРТЕКА в номинации «Товары для здоровья»

• СИМПРЕАЛ в номинации «Горнопромышленные ресурсы»

• ХЕЛПИНВЕР в номинации «Digital-услуги»

• Центр Океанографии и Морской Биологии МОСКВАРИУМ в номинации «Научно популярный социальный проект»

В первой лиге:

• SKIN COTTON в номинации «Средства гигиены»

Специальные номинации:

• Краснополянская косметика – «Экобренд»

• МИРБИС – «Деловое совершенство»

• Русское лото – «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда: креативные решения»

• Юмор FM и RICH BREED – «Креативный бренд»

• Brit – «Благотворительный бренд»

• IEK – «Успешный ребрендинг» и «Бренд-прорыв»

• LUBRIGARD – «Продукт нового поколения: Инновационные решения в промышленности»

• Modi и STREET BEAT – «Собственная торговая марка»

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в четвертом заключительном отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет 20-го ноября в Историческом зале ГУМа в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России»:

• Оператор – Агентство Point Passat

• Партнеры – АБКР, АКАР, РАФИ

• Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР

• Генеральный мультимедийный партнер – Медиагруппа «Комсомольская правда»

• Стратегический информационный партнер – ИД «Аргументы и Факты»

• Официальный медиапартнер - Медиахолдинг Rambler&Co