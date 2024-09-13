Названы номинанты третьего отборочного этапа премии «Бренд года в России 2024»

Оргкомитет Национальной премии «Бренд года в России 2024» подвел результаты рассмотрения конкурсных заявок третьего отборочного этапа. Претендентами на победу объявлены еще 30 отечественных брендов.
«В этом году у премии появилось сразу несколько организаций-амбассадоров разных отраслевых номинаций. Убеждены, что это откроет новые возможности для номинантов и будущих лауреатов премии. Рады, что в нашем конкурсе принимают участие, как крупные бренды с лидерским потенциалом, которые уже занимают активную позицию на рынке, так и новые бренды, задающие свои тренды. Приглашаем всех, кто еще сомневается, принять участие в заключительном отборочном этапе премии», — прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России» Ольга Маркелова.
Номинантами третьего отборочного этапа премии «Бренд года в России 2024» стали:
В высшей лиге:
• Arlight в номинации «Световые приборы»
• AVGUST в номинации «Товары для дома и сада»
• BAUM ZINDECH в номинации «Бытовая техника, электроприборы»
• BelkaCar в номинации «Транспортные и логистические услуги»
• Cucina в номинации «Мебель»
• F.A.C.C.T в номинации «Информационная безопасность»
• GRANULA в номинации «Сантехнические товары»
• HASS в номинации «Одежда»
• IEK в номинации «Электротехнические изделия»
• Modi в номинации «Торговые сети»
• Mriyaresort в номинации «Гостеприимство и туризм»
• Punkt E в номинации «Электрокары и электротранспорт»
• Tamaki в номинации «Приправы и добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов»
• YCLIENTS в номинации «ERP-системы»
• Бархатные ручки в номинации «Косметика и косметические продукты»
• КИФА в номинации «Маркетплейсы»
• МИРБИС в номинации «Образовательные услуги»
• ОРТЕКА в номинации «Товары для здоровья»
• СИМПРЕАЛ в номинации «Горнопромышленные ресурсы»
• ХЕЛПИНВЕР в номинации «Digital-услуги»
• Центр Океанографии и Морской Биологии МОСКВАРИУМ в номинации «Научно популярный социальный проект»
В первой лиге:
• SKIN COTTON в номинации «Средства гигиены»
Специальные номинации:
• Краснополянская косметика – «Экобренд»
• МИРБИС – «Деловое совершенство»
• Русское лото – «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда: креативные решения»
• Юмор FM и RICH BREED – «Креативный бренд»
• Brit – «Благотворительный бренд»
• IEK – «Успешный ребрендинг» и «Бренд-прорыв»
• LUBRIGARD – «Продукт нового поколения: Инновационные решения в промышленности»
• Modi и STREET BEAT – «Собственная торговая марка»
Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в четвертом заключительном отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет 20-го ноября в Историческом зале ГУМа в Москве.
Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России»:
• Оператор – Агентство Point Passat
• Партнеры – АБКР, АКАР, РАФИ
• Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР
• Генеральный мультимедийный партнер – Медиагруппа «Комсомольская правда»
• Стратегический информационный партнер – ИД «Аргументы и Факты»
• Официальный медиапартнер - Медиахолдинг Rambler&Co