Премиальный бренд HONGQI выступил официальным автомобильным партнером Восточного экономического форума

Премиальный автомобильный бренд из Китая HONGQI (Хончи, «Красное знамя») принял участие в Восточном экономическом форуме – 2024 в качестве официального автомобильного партнера мероприятия. ВЭФ-2024 прошел с 3 по 6 сентября во Владивостоке, местом его проведения традиционно стал кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. HONGQI обеспечил транспортно-логистические потребности форума, предоставив автомобили для официального парка мероприятия. Они были задействованы для трансферов спикеров, партнеров и гостей ВЭФ. В распоряжение организаторов были переданы флагманские представительские седаны Н9, минивэны бизнес-класса HQ9 и седаны бизнес-класса H5. Всего за дни форума автомобили HONGQI перевезли более 2500 гостей, в том числе официальные делегации Китая, Малайзии, Болгарии, Вьетнама, Мьянмы и многих других стран.

Присутствие HONGQI на Форуме включало также стенды бренда на открытой территории и внутри помещения. Причем буквально в день открытия Форума было объявлено, что в рамках мероприятия состоится первая в России, предпремьерная демонстрация новейшей модели люксовой линейки бренда HONGQI – роскошного представительского седана HONGQI L1. Мировая премьера этой модели (на внутреннем рынке КНР она представлена под названием Guoya) стала одним из наиболее ярких событий Пекинского международного автосалона 2024 года. Мощный, полноприводный и полноуправляемый представительский седан с величественным дизайном, сочетающим традиционную национальную эстетику Китая и самые передовые технологии, привлек значительное внимание гостей ВЭФ. HONGQI H9 демонстрировался также во время входившего в культурную программу концерта «Россия – миру» для жителей и гостей города, участников Форума.

Исполнительный директор HONGQI RUS Иван Савельев отметил: «Поддержка крупнейших мероприятий в сфере бизнеса и политики была и остается необходимым условием для развития и ведения бизнеса премиального автомобильного бренда. Мы считаем, что продукция HONGQI, адресованная наиболее успешной и состоятельной аудитории, будет востребована в деловых и политических кругах. Именно поэтому мы продемонстрировали на ВЭФ-2024 и новейшую модель люксовой линейки бренда HONGQI, представительский седан L1, задолго до его официальной российской премьеры, которая запланирована на первую половину 2025 года. Но до этой премьеры российских клиентов ждут еще и другие новинки от нашего бренда. Ближайшая – официальное начало продаж обновленного среднеразмерного премиального кроссовера HONGQI HS5 New, которое состоится уже нынешней осенью. Да, эту модель уже можно встретить в России, но пока она поступала в ограниченном количестве. Теперь же речь идет уже о полноценном, официальном выходе HS5 New на российский рынок, при этом все необходимые запасы запасных частей и расходных материалов для этой модели – уже сформированы».

ВЭФ-2024 стал для бренда HONGQI символом еще одного знаменательного достижения. Это был первый опыт столь масштабного сотрудничества с компанией «Автомир», дилерский договор с которой был подписан во второй половине лета. «Автомир» будет представлять Бренд во Владивостоке и в Хабаровске, и это означает, что дилерская сеть HONGQI теперь охватывает всю континентальную территорию России.

Восточный экономический форум – ежегодное деловое мероприятие, проходящее в России с 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и являющееся ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Главная тема ВЭФ-2024 – «Дальний Восток – 2030: объединим усилия, создавая возможности». Деловая программа была разделена на семь блоков, посвященных международному сотрудничеству, развитию Дальнего Востока, образованию и подготовке кадров, созданию новых транспортных маршрутов, финансам и инвестициям, технологиям и цифровой безопасности, инфраструктурным проектам. В Форуме приняли участие более 7 100 гостей из 75 стран. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.