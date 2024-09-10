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Выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ посетили 43 тысячи человек

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Росконгресс

Порядка 43 тысяч человек посетили выставку «Улица Дальнего Востока», которая была открыта в рамках Восточного экономического форума – 2024 с 3 по 8 сентября.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» – знаковое мероприятие Восточного экономического форума. Участники и гости ВЭФ могут увидеть то, чем гордятся дальневосточные регионы: уникальную природу и туристические маршруты, уже реализованные инвестиционные проекты и узнать о предложениях для инвесторов, познакомиться с тем, как идет масштабный проект по реновации 25 городов ДФО. Это также яркие выступления многочисленных творческих коллективов, выступления которых знакомят с культурой и традициями разных и удивительных дальневосточных земель. Все это делает наш прекрасный Дальний Восток ближе для тысяч людей. Уверен, что многие захотят увидеть воочию то, что до этого увидели на выставке», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В ходе ВЭФ на набережной бухты Аякс 11 регионов Дальнего Востока представили свои главные технологические достижения, инвестиционный потенциал, ключевые проекты в различных сферах, а также культурные особенности. В частности, гости выставки узнали о развитии приграничных агломераций, туристических направлений, мастер-планах дальневосточных городов, работе промышленных предприятий и многом другом.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» из года в год пользуется большим интересом среди участников ВЭФ, жителей и гостей Приморского края. Она не только является одним из инструментов привлечения российских и зарубежных инвесторов, но и укрепляет туристический потенциал макрорегиона, демонстрируя его уникальные культурные и природные богатства гостям из десятков стран мира. Проведение таких мероприятий открывает новые возможности для развития Дальнего Востока, формирует устойчивый интерес к регионам ДФО и всей России в целом», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

В рамках открытия «Улицы Дальнего Востока» на главной сцене прошел флешмоб «Время жить на Дальнем Востоке». Под композицию «Дальний Восток», слова которой написал народный артист России, поэт-песенник Илья Резник, его участники вынесли на сцену флаги регионов ДФО и развернули большой российский триколор.
Также для гостей выставки Министерство спорта России представило две площадки. В павильоне «Спорт – норма жизни» общероссийские спортивные федерации и регионы рассказали о своих крупных проектах: Экспозиция стала площадкой для обсуждения перспектив профессионального и массового спорта, международного сотрудничества, новых форматов спортивных мероприятий и других вопросов. В свою очередь, на «Арене ГТО» команды дальневосточных регионов проводили соревнования в десяти базовых дисциплинах ГТО.

Во второй раз на «Улице Дальнего Востока» открылся павильон «Дом сокола», в котором посетители узнали о птицах семейства соколиных: об их местах обитания, особенностях поведения, угрозах для популяции и мерах, предпринимаемых государством для сохранения этих хищников. Также на выставке была организована экспозиция «Арабская деревня», приуроченная к проведению второго Международного форума «День сокола». Она была посвящена культуре и особенностям Аравийского полуострова.

Помимо этого, впервые Приморский край открыл Рыбный рынок на «Улице Дальнего Востока» – гостям была представлена продукция дальневосточной кухни, в том числе авторские блюда из минтая, гребешка, краба, мидий.

7 и 8 сентября выставка «Улица Дальнего Востока» была открыта для всех желающих. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Восточный экономический форум – 2024 прошел 3–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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