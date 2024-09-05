Концерт «Россия – миру» в рамках фестиваля культуры «Владивостокские сезоны» посетили 8 тысяч человек

Концерт «Россия – миру» состоялся в рамках фестиваля культуры Восточного экономического форума «Владивостокские сезоны». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс. Мероприятие посетили 8 тысяч человек, в том числе участники ВЭФ, жители и гости Приморского края.

Концерт «Россия – миру» – это новый международный проект в области культуры. Его амбассадором стала молодая прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева.

«Русская культура всегда обладала сильным влиянием и вносила важный вклад в мировое искусство. И с помощью этого концерта мы в очередной раз демонстрируем, что ее богатство и сила не только сохранены, но и приумножены. Важно, что в рамках мероприятия объединились таланты из разных стран, чтобы через искусство передать идею мира, дружбы и взаимопонимания. Концерт «Россия – миру» – это не просто музыкальное событие, а символ культурного диалога между Востоком и Западом. Это мощное напоминание о том, что культура не знает границ», – отметила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

В главном событии фестиваля приняли участие солисты Приморской сцены Мариинского театра, китайские и корейские национальные коллективы. Также при поддержке стратегического Мультимедиа партнера ВЭФ группы Райт Аутдор Медиа выступил Сводный хор Владивостокской епархии. В финале мероприятия дети исполнили песню «Солнечный круг» на языках стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Классическая часть концерта была подготовлена совместно с учредителем Фонда поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств» Хансом-Йохимом Фраем.

Партнером фестиваля «Владивостокские сезоны» и концерта стал ПСБ. Мероприятия фестиваля направлены на развитие гуманитарных связей России с другими странами, а также на презентацию культурного богатства Дальнего Востока и страны в целом. Компания всегда поддерживает проекты, которые способствуют укреплению культурных связей и развитию искусства в России, а фестиваль, проходящий во Владивостоке, является уникальной возможностью продемонстрировать богатство и разнообразие культур нашей страны, а также обменяться опытом с международными партнерами.

«Я рада, что именно это праздничное событие – концерт «Россия – миру» – открыло культурную программу Восточного экономического форума. Концерт был посвящен многовековому вкладу России в мировую науку, культуру, искусство. На форум приехали иностранные делегации из более чем семидесяти стран мира, и отдельно я хочу поблагодарить иностранные коллективы, которые исполнили свои любимые русские произведения. Концерт «Россия – миру» – это калейдоскоп традиций и талантов, который занял особое место в укреплении отношений между нашей страной и ее зарубежными партнерами», – рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.