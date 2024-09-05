Сводный хор Владивостокской епархии впервые выступил на Восточном экономическом форуме

Сводный хор Владивостокской епархии 5 сентября выступил на площадке Восточного экономического форума в рамках фестиваля культуры «Владивостокские сезоны».

Выступление хора благословил митрополит Владивостокский и Приморский Владимир и принял участие в мероприятии. Также выступление посетил епископ Уссурийский, викарий Владивостокской епархии Иннокентий.

Участниками Сводного хора являются профессиональные певчие храмов епархии, артисты Приморской сцены Мариинского театра, а также священнослужители. В репертуаре хора богослужебные песнопения, произведения духовной музыки, а также народные и патриотические песни. Он исполняет произведения духовной музыки великих русских композиторов и деятелей церковного искусства, а также песни о любви к Родине, ее традициям и культуре.

На протяжении пяти лет Сводный хор дважды в год выступает на Приморской сцене Мариинского театра с благотворительными концертами, приуроченными к великим христианским праздникам — Рождеству Христову и Святой Пасхе. Регент хора Ольга Григорьева окончила Хабаровское училище искусств по классу хорового дирижирования. Она практикует церковное пение более 25 лет, десять из которых в качестве регента.

4 сентября Сводный хор выступил на концерте «Россия – миру» на площади Борцов Революции во Владивостоке. В нем также приняли участие солисты Приморской сцены Мариинского театра, китайские и корейские национальные коллективы.

Выступления состоялись при поддержке Фонда Росконгресс и стратегического Мультимедиа партнера ВЭФ группы Райт Аутдор Медиа.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.