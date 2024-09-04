Советник президента РФ Кобяков провел встречу с зампредом правительства Сербии Вулиным на ВЭФ-2024

Советник президента России Антон Кобяков 4 сентября провел встречу с заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках крупнейших деловых мероприятий.

«Участие делегации Сербии в ВЭФ-2024 – это знаковое событие. Оно открывает новую главу в российско-сербских отношениях, свидетельствует о стремлении Белграда расширить горизонты двустороннего сотрудничества. Мы всегда чувствуем поддержку сербского народа, ценим те добрые отношения, которые веками складывались между нами. Ждем представителей Сербии на Саммите БРИКС и на предстоящих форумах в России – Российской энергетической неделе, Российском туристическом форум «Путешествуй!»», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

В контексте обсуждения предстоящего в июне 2025 года Петербургского международного экономического форума стороны рассмотрели вопросы формирования делегации сербских предпринимателей, возможность организации бизнес-диалога «Россия – Сербия» и выставочного стенда Республики.

Кроме того, на встрече оценили перспективы организации совместного сербско-российского бизнес-форума в Белграде.

«Сербия – искренний друг и союзник России. Мы ценим отношения с Россией и русским народом как ближайшим другом Сербии. Мы стараемся сохранить динамику контактов с российскими визави. Мы единственная страна, которая не ввела санкции в отношении России вопреки мнению и позиции Запада. Рассчитываем на усиление российско-сербских контактов на площадках проводимых в России крупных международных многосторонних мероприятий», – подчеркнул Александр Вулин.

Восточный экономический форум – 2024 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.