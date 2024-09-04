В Гостиной губернаторов на ВЭФ-2024 обсудили мастер-планы дальневосточных городов

В Гостиной губернаторов в рамках Восточного экономического форума-2024 представили обзор рейтинга Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) по динамике экономического развития федеральных округов России. Презентацию в формате мастер-класса провел вице-президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, руководитель департамента государственного администрирования вуза, доктор экономических наук, профессор, эксперт Фонда Росконгресс Александр Ходачек. Согласно результатам исследования, Дальневосточный федеральный округ занял в рейтинге лидирующие позиции.

В мероприятии приняли участие управляющий партнер О2 Consulting Анна Никитченко и доцент ВШЭ, советник Фонда Росконгресс Слава Ходько. Эксперты обсудили экономические стратегии и мастер-планирование регионов ДФО. Также они рассмотрели вопросы планирования городского и территориального развития, управления брендами и рейтингами городов, а также использование искусственного интеллекта для задач государственного и муниципального управления.

Гостиная губернаторов – это особая традиционная площадка на ВЭФ, созданная для проведения деловых встреч и неформального общения глав субъектов Российской Федерации, а также для презентации инвестиционной привлекательности субъектов и формирования их позитивного имиджа. Ежегодно основными посетителями Гостиной губернаторов являются главы субъектов Российской Федерации, полномочные представители Президента Российской Федерации, высшие должностные лица России и стран-гостей Форума, руководители органов федеральной и региональной власти, а также партнеры площадки.

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.