Искусственный интеллект активно используется Фондом Росконгресс для анализа и обработки данных проводимых мероприятий

Фонд Росконгресс продолжает укреплять свои позиции на передовой использования высоких технологий, активно внедряя искусственный интеллект (ИИ) в процессы анализа и обработки информации. Мы применяем искусственный интеллект для анализа сессий и подготовки кратких содержаний выступлений, а также в формировании облаков слов, что позволяет участникам проводимых нами форумов быстро ориентироваться в ключевых темах и выводах.

Последние достижения Фонда включают значительное расширение функционала информационно-аналитической системы: глубокий и точный анализ актуальности и значимости тем, обсуждаемых на форумах, что способствует более эффективному планированию и проведению мероприятий.

Использование ИИ в информационно-аналитической системе Фонда теперь охватывает:

• Поисковые тренды: анализ запросов пользователей в поисковых системах для определения актуальных тем и интересов аудитории.

• Новостные источники и медиа: мониторинг и анализ публикаций в ведущих СМИ для выявления ключевых трендов и актуальных вопросов в контексте обсуждаемых тем.

• Активность в социальных сетях: отслеживание и анализ обсуждений в социальных платформах для понимания настроений и предпочтений широкой аудитории.

• Научные публикации и профессиональные платформы: их анализ позволяет выявлять новые научные и технологические тренды.

• Запросы на форумах и сообществах: исследование обсуждаемых там тем позволяет оценить актуальность тематики мероприятий и выявить новые перспективные направления.

Результаты анализа тем Восточного экономического форума - 2024 года уже доступны для ознакомления по ссылке.

Внедрение ИИ в процесс анализа данных позволяет не только оперативно и точно обрабатывать огромные объемы информации, но и выявлять новые тренды. Фонд Росконгресс будет продолжать активно развивать и совершенствовать свои цифровые технологии, постоянно повышая уровень информационной поддержки и аналитики.