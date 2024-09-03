Александр Козлов: На II Международном форуме «День сокола» обсудят важнейшие вопросы развития питомников и центров репродукции

Министр природных ресурсов и экологии России, председатель Организационного комитета Международного форума «День сокола» Александр Козлов обратился с приветствием к участникам мероприятия, которое состоится во Владивостоке 3 сентября, в стартовый день Восточного экономического форума – 2024.

Россия играет одну из ведущих ролей в сохранении биологического разнообразия планеты, отметил министр. По его словам, страна обладает крупнейшей в мире сетью особо охраняемых территорий: только на федеральном уровне таким статусом обладает более 76 миллионов гектаров нашей земли.

«Нам есть чем поделиться в сохранении популяций редких видов животных. Яркий пример международного сотрудничества – защита амурского тигра. Сегодня не менее 750 особей этого вида обитает на Дальнем Востоке, а совместно с китайской стороной создан трансграничный резерват «Земля больших кошек». Природа не знает границ, и сегодня важно объединить усилия государств для сохранения редких хищных птиц отряда соколообразных, и особенно кречета, балобана и сапсана», – отметил Александр Козлов.

Глава Минприроды напомнил, что на первом Дне сокола в прошлом году Россия вместе с Китаем, Киргизией, Казахстаном, Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами подписала рамочную декларацию о намерениях по сохранению популяции кречета. В начале этого года к ней присоединился Бахрейн.

«На втором Дне сокола ученые из разных стран, представители власти и бизнеса обсудят важнейшие вопросы развития питомников и центров репродукции, сохранения кормовой базы и другие вопросы. Рассчитываю, что в этом году к общему стремлению сохранить соколов присоединятся новые страны, где обитают эти хищные птицы», – резюмировал Александр Козлов.