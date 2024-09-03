Позиции России в будущей системе торговых отношений БРИКС+ во многом определяются формирующимся транспортным каркасом объединения – дайджест Фонда Росконгресс и МТИ

Фонд Росконгресс совместно с экспертами Исследовательского центра «Международная торговля и интеграция» (МТИ) специально к Восточному экономическому форуму – 2024 подготовил информационно-аналитический дайджест «Торговый потенциал и транспортная взаимосвязанность стран БРИКС после расширения 2024 года» (доступен на русском и английском языках).

Объединение БРИКС+ включает почти половину населения Земли, треть территории и четверть планетарной торговли. В условиях стремительно меняющегося мирового порядка, расширение БРИКС с присоединением Ирана, Египта, Эфиопии и ОАЭ открывает новые перспективы для развития международной торговли и транспортной связанности. Тем более, что новые участники привнесли в БРИКС ряд стратегических активов: новые рынки и природные ресурсы, а также связи с другими интеграционными объединениями, такими как ОПЕК, Панарабская зона свободной торговли, Совет сотрудничества стран Персидского залива и Африканская континентальная зона свободной торговли.

Роль и место России в будущей системе торговых отношений БРИКС+, а также экономические выгоды такого положения во многом определяются формирующимся транспортным каркасом. Активное участие в выстраивании независимой транспортно-логистической сети БРИКС+, устойчивой к внешним вызовам, в полной мере отвечает долгосрочным внешнеэкономическим интересам. В результате за последний год среди всех стран-участниц блока наибольшую ориентацию внешней торговли на рынки БРИКС+ показала именно Россия. На торговлю с государствами объединения приходится почти половина ее внешнеторгового оборота.

Географическое положение нашей страны предоставляет возможность использовать территориальный аспект как дополнительный инструмент для интеграции в международную экономику. Например, возрастающая роль МТК «Север — Юг», сухопутной альтернативы Суэцкому каналу, обусловлена не только санкциями против России, но и смещением центров экономической активности в Китай, государства Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

В дайджесте рассмотрены ключевые факторы, способствующие успешной интеграции государств, а также перспективы развития международной торговли и логистики в контексте БРИКС+.

Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября 2024 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Организатор Форума – Фонд Росконгресс.