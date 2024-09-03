Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев направил приветствие участникам II Международного форума «День сокола». Мероприятие состоится 3 сентября во Владивостоке, в стартовый день Восточного экономического форума – 2024.

В приветствии заместитель Председателя Правительства отметил, что Российская Федерация ежегодно увеличивает темпы природоохранной работы, ставит перед собой масштабные и амбициозные задачи по сохранению природных комплексов, восстановлению численности редких видов животных и растений.

«Важным шагом в части сохранения уникальных объектов животного мира стало проведение в 2023 году первого Международного форума «День сокола». Мероприятие вызвало значительный интерес среди мирового экспертного сообщества, заинтересованного в обмене опытом по сохранению редких видов хищных птиц и поддержанию древнейших традиций соколиной охоты. Проведение второго Международного форума «День сокола» позволит вывести диалог ведущих мировых специалистов на новый уровень и расширить тематику деловой программы», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Для того чтобы природоохранная работа была эффективной, она прежде всего должна быть комплексной, отметил заместитель Председателя Правительства России. Поэтому в ходе Форума будут обсуждаться не только вопросы, касающиеся непосредственно птиц семейства соколиных, но и, например, немаловажная тема восстановления популяции дрофы-красотки – одного из объектов охоты хищных птиц.

«Уверен, что Форум пройдет содержательно и плодотворно, открыв новые горизонты для работы, направленной на сохранение птиц семейства соколиных», – резюмировал Дмитрий Патрушев.