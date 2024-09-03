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Пресс-релиз

Фестиваль ГенЭкспо 2024 стирает границы

7–8 сентября 2024 года в Москве пройдет фестиваль семейной истории «ГенЭкспо» — масштабное мероприятие, посвященное изучению родословной и сохранению семейного наследия. Все лекционные площадки фестиваля будут доступны для участия не только жителям столицы, но и всем регионам России, а также международной аудитории через онлайн-трансляцию. Мероприятие состоится при поддержке гранта Мэра Москвы, Фонда Росконгресс и Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

«Крайне важно, чтобы знание своих корней стало общественно значимой тенденцией. Осознание истории своих предков способствует формированию личной идентичности и укреплению связи с культурным наследием. Повышение интереса к изучению родословной играет ключевую роль в сохранении семейных традиций и укреплении культурной преемственности», – отметил Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках Фестиваля будет представлена обширная программа, включающая лекции, рассчитанные как на начинающих, так и на опытных исследователей генеалогии. Ведущие эксперты отрасли, представители государственных архивов и родословных обществ предложат участникам уникальные знания и практические советы по изучению семейной истории.

Особое внимание в программе уделено таким аспектам, как семейная психология, семейная фотография, краеведение и генеалогический туризм. Будет продемонстрирована крупнейшая в России коллекция генеалогических древ, а также представлены различные методы и инструменты сохранения памяти о предках, включая дизайн семейных книг.

Во второй день мероприятия состоятся мастер-классы для подростков и родителей, на которых участники смогут ознакомиться с альтернативными подходами к изучению истории семьи. В программе — настольные игры, тематические музейные экспозиции, а также изготовление открыток и традиционных народных кукол.

«Самый масштабный семейный Фестиваль генеалогии стирает границы и будет доступен для каждого желающего в любом уголке России благодаря онлайн-трансляции. Историю семьи должен знать каждый», – подчеркнул основатель проекта «ГенЭкспо» Михаил Шевелев.

Существенную часть фестиваля займут пленарные сессии и панельные дискуссии с участием психологов, социологов, общественных деятелей, блогеров, медийных личностей, а также представителей бизнеса и социальных проектов. В ходе обсуждений будут затронуты актуальные вопросы: роль семейной истории в укреплении социальной поддержки, многодетность как фактор решения демографической проблемы, эмоциональная стабильность в многонациональных семьях, основанная на изучении родословной, и сохранение традиционных семейных ценностей. Также будут рассмотрены пути преодоления современных семейных проблем через призму генеалогии и способы формирования интереса к истории семьи в обществе.

Фестиваль «ГенЭкспо» призван подчеркнуть значимость изучения семейной истории и ее влияние на современное общество. Лекции, дискуссии, мастер-классы, презентации книг и встречи сообществ создадут условия для всестороннего погружения в тему родословной и вдохновят участников на дальнейшее изучение своих корней, создание новых семейных традиций и переосмысление наследия, передаваемого будущим поколениям.

Девиз фестиваля — «Родословная есть у каждого!». Мероприятие станет важной платформой для укрепления осознания значимости семейной истории в обществе и демонстрации того, как понимание своих корней способствует личностному и социальному развитию.

Вход свободный по обязательной регистрации на сайте.

Ссылка на трансляции лекториев фестиваля будет отправлена всем слушателям, зарегистрировавшимся на сайте фестиваля.

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