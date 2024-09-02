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Выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ откроет флешмоб в честь регионов ДФО

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Росконгресс

Флешмоб «Время жить на Дальнем Востоке» откроет выставку «Улица Дальнего Востока», которая состоится 3–8 сентября в рамках Восточного экономического форума – 2024 во Владивостоке. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Флешмоб пройдет 3 сентября на главной сцене выставки. Здесь прозвучит композиция «Дальний Восток», слова которой написал народный артист России, поэт-песенник Илья Резник. Участники флешмоба вынесут на сцену флаги регионов ДФО и развернут большой российский триколор. Начало церемонии открытия выставки – в 10.00.

«Для Дальневосточного федерального округа разработаны уникальные меры поддержки: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток,
преференциальный режим на Курилах, «Дальневосточная ипотека» и «Гектар». Многие из них находят применение в других субъектах России. Заработали 824 предприятия. Объем инвестиций составил 4 трлн руб. Создано почти 140 тысяч рабочих мест. Это новые возможности как для профессионалов, так и для тех, кто только начинает свой трудовой путь и формирует свою карьеру. А рост экономики приводит к росту роли Дальнего Востока в экономике страны, оказывает непосредственное влияние на наше общее будущее. Я искренне убежден: главным результатом любой экономической деятельности должен быть рост благосостояния и качества жизни людей», – рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Восточный экономический форум – 2024 пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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