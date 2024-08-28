Восточный экономический форум-2024 состоится 3–6 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ — фонд «Росконгресс».

По словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова, более 40 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ-2024.

«Восточный экономический форум сегодня является одной из важных деловых площадок для стратегического и практического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выработанные участниками ВЭФ механизмы определяют вектор развития макрорегиона и закрепляют за Россией статус одного из главных центров принятия решений в интересах суверенных государств АТР. Большое влияние ВЭФ оказывает и на развитие российского Дальнего Востока», — сказал Антон Кобяков.

Он отметил, что благодаря форуму инвесторы знакомятся с потенциалом регионов ДФО, которые, в свою очередь, становятся важными территориями для международной экономической кооперации.

«Это напрямую влияет на повышение качества жизни дальневосточников», — подчеркнул Антон Кобяков.