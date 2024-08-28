Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Более 40 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ-2024

close
100%
Фонд «Росконгресс»

Восточный экономический форум-2024 состоится 3–6 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ — фонд «Росконгресс».

По словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова, более 40 стран и территорий подтвердили участие в ВЭФ-2024.

«Восточный экономический форум сегодня является одной из важных деловых площадок для стратегического и практического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выработанные участниками ВЭФ механизмы определяют вектор развития макрорегиона и закрепляют за Россией статус одного из главных центров принятия решений в интересах суверенных государств АТР. Большое влияние ВЭФ оказывает и на развитие российского Дальнего Востока», — сказал Антон Кобяков.

Он отметил, что благодаря форуму инвесторы знакомятся с потенциалом регионов ДФО, которые, в свою очередь, становятся важными территориями для международной экономической кооперации.

«Это напрямую влияет на повышение качества жизни дальневосточников», — подчеркнул Антон Кобяков.

Картина дня
Дрон впервые атаковал Кировскую область. Военная операция на Украине, день 917-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 917-й день
Песков оценил слова Трампа о мировой войне после вторжения ВСУ в Курскую область
Шпионы Франции взломали iPhone Дурова. После этого Макрон предложил перенести офис Telegram в Париж
WSJ: Макрон в 2018 году предлагал Дурову переместить офис Telegram в Париж
В Крыму назвали попрошайничеством «план победы» Зеленского
В Курской области морпехи сорвали ротацию ВСУ
В МЧС назвали фейком сообщения о пожаре на Рязанской ГРЭС
Китай упрекнул США по поводу украинского конфликта
Новости и материалы
54-летняя Клаудия Шиффер удивила фанатов фигурой в бикини: «Потрясающие гены»
МИД Молдавии вступил в спор с МО РФ
Российская авиация ударила по резервам ВСУ в Сумской области
Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции
Илон Маск представил суперкомпьютер для создания сверх-ИИ
Россия резко нарастила поставки макарон за рубеж
Военный вертолет Боснии и Герцеговины упал в озеро накануне учений сил ЕС
Стало известно, за счет чего «Акрон» победил «Зенит»
В ДНР сообщили о переходе под контроль ВС РФ трех населенных пунктов
Актер Артем Алексеев намекнул на измены жены
Российские военные уничтожили танк ВСУ FPV-дроном в Курской области
Ученые назвали главный симптом затяжного ковида
Звезда «Папиных дочек» нашла способ, как «вывозить» материнство и работу
Запад уже ощутил санкции Китая по редкоземельным металлам
Российский военный со знакомым похитил двух человек
Моника Беллуччи в Венеции снялась в облегающем платье с декольте
Суд приговорил инженера Лозового к 18 годам колонии за госизмену
Эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю
Все новости
В Ярославле эвакуируют сотрудников нефтезавода
Сто рублей за доллар в случае «черных лебедей». Что будет с курсом валют осенью
Аналитик Васильев: средний курс доллара осенью составит 91 рубль
Первая ступень Falcon 9 опрокинулась при посадке и упала в Атлантику
Миллиарды от Минобороны: сколько заработали фигуранты дела о некачественных бронежилетах для армии
РИА: фигуранты дела о некачественных бронежилетах получили от МО 2,4 млрд рублей
Почему кружится голова и как отличить истинное головокружение от психогенного?
Врач Шаповалова: остеохондроз и проблемы с сосудами не вызывают головокружения
Марина Ярдаева
Справедливость — это не жалость к убогим
Голос По из «Кунг-фу Панда»: актеру Джеку Блэку — 55
«Выборы назначать уже некому»: парламент Украины потерял легитимность
Экс-депутат Рады Олейник: законным на Украине остается только правительство
Чем оттереть краску с одежды: рабочие способы вывести пятна разных типов
Как и чем отстирать краску с одежды в домашних условиях и когда нужна химчистка
Экс-сотрудницу белгородской администрации обвинили в подготовке теракта по заданию Украины
Белгородскую экс-чиновницу обвинили в подготовке теракта по заданию Украины
В «Роснано» выявили многомиллиардные хищения. Возбуждено несколько уголовных дел
Гендиректор «Пластик лоджик» арестован по обвинению в растрате денег «Роснано»
«Макрон вполне способен на обман»: кто заманил Дурова во Францию?
Сатирическая газета Le Canard Enchaîné сообщила, что Дуров летел на ужин с Макроном
«Молодой дурак, может, осознал что-то». Виновник пожара в клубе Костромы вернется на СВО
Осужденный на 20 лет за пожар в костромском клубе сержант Ионкин отправится на СВО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами