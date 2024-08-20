В акции Совета ЕЖФ «Путь к успеху» приняло участие более 670 тысяч человек

Мероприятие состоялось в преддверии четвертого Евразийского женского форума, который пройдет 18-20 сентября в Санкт-Петербурге.

Завершилась акция «Путь к успеху», объявленная в преддверии четвертого Евразийского женского форума Советом ЕЖФ в сервисе «Шаги ВКонтакте». Почти 674 тысячи участников «вызова» суммарно прошли около 49 млрд шагов при заявленной изначально цели в 48 млрд.

«Название акции перекликается с настроем участниц предстоящего форума и объединяет самых разных людей идеей движения к своим целям. С самого первого дня акции число шагов и количество участников росло по экспоненте. Уже 17 июля, через несколько часов после запуска, счетчик показывал 27 тысяч человек и 348 миллионов шагов», — сообщила председатель Совета ЕЖФ, сенатор Галина Карелова.

По ее словам, «вызов» в «Шагах ВКонтакте» с первого дня превзошел ожидания организаторов. «Мы понимали, что не сможем пригласить на четвертый Евразийский женский форум всех желающих. Очень рады, что такое большое число людей – и женщин, и мужчин стали участниками подготовки форума в таком полезном формате. Теперь главное - не останавливаться, ставить новые цели и продолжать путь к успеху».

Координатор проекта, сенатор РФ Татьяна Сахарова отметила, что результат челленджа Совета ЕЖФ свидетельствует о широком консолидирующем эффекте, в основе которого — идеи здорового образа жизни и солидарности.

«Пользователи ВК присоединялись к вызову поодиночке и целыми коллективами, энтузиасты даже подсчитывали вклад своего сообщества в общую копилку. Так, участницы проекта Совета ЕЖФ «Женщины и их роль в развитии флотских городов» из города воинской славы Полярный суммарно прошли 10 миллионов шагов», - сообщила сенатор.

«Участники вызова пополняли общую копилку шагов, открывая новые грани России и своих возможностей. Они покоряли горы Кавказа и вулканы Камчатки, гуляли в хорошую погоду с детьми по городским улицам, шагали в компании друзей по экологическим тропам, в походах, спортивных залах и вдоль берегов заполярных фьордов; посещали обелиски и памятники», — рассказала Татьяна Сахарова.

Участники «Пути к успеху» делились своими впечатлениями на страницах в социальных сетях, вели онлайн-дневники личных достижений и вдохновляли других на движение вперед. По завершении акции каждый участник получил поощрительный приз в личный кабинет ВК – стикер с символикой Евразийского женского форума.

По мнению организаторов, одним из важных итогов проекта стало знакомство и общение активных людей, которое должно продолжиться и привести к новым инициативам, общественно полезным начинаниям.

18–20 сентября в Санкт-Петербурге состоится четвертый Евразийский женский форум, в котором примут участие женщины-лидеры из разных стран мира. Евразийский женский форум – крупнейшая авторитетная международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Организаторами ЕЖФ выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. Оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.