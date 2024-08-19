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Пресс-релиз

Губернатор Чибис назвал Арктику территорией борьбы за передовые технологии

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Вера Костамо/РИА «Новости»

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский и губернатор Андрей Чибис провели пленарное заседание мероприятия-спутника IV Конгресса молодых ученых в Мурманске.

«Сегодня Арктика – территория, на которой ведется борьба за передовые технологии, имеющие принципиальное значение для всей страны. И важно, чтобы мы были первыми в этом деле. С учетом базы Кольского научного центра Российской академии наук, тех исследований, которые проводятся нашими учеными, мы точно имеем все возможности дать мощный толчок вперед науке и технологиям в Арктике», – обратился губернатор к участникам мероприятия-спутника.

Андрей Чибис выразил благодарность Министерству науки и высшего образования Российской Федерации за выбор Мурманской области в качестве площадки для проведения первого в этом году мероприятия-спутника IV Конгресса молодых ученых и поддержку инициатив по развитию науки в регионе. Он подчеркнул, что Мурманская область – лидер в Арктической зоне Российской Федерации по числу сотрудников, выполняющих научные исследования и разработки, а также отметил большой объем инвестиций в науку со стороны регионального правительства.

Напомним, с 2019 года объем финансирования программ, направленных на поддержку ученых Заполярья, вырос в 40 раз. Это связано, прежде всего, с особой значимостью проведения исследований в Арктике.

«Проведение мероприятий-спутников было инициировано Президентом страны в ходе первого Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус» в 2021 году. Отличительная особенность мероприятий-спутников в том, что ученые работают в тесном взаимодействии с регионом, который выступает квалифицированным заказчиком на разработку тех или иных технологий. В этом году поступило много заявок от разных субъектов страны, но Мурманская область особенно выделилась с точки зрения проработки тем. Более того, все три трека важны для страны в целом», – подчеркнул заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.

Комментируя впечатления от рабочей поездки в регион, заместитель главы Минобрнауки России высоко оценил организацию мероприятия-спутника. Как отметил Денис Секиринский, посещенные объекты свидетельствуют о том, что Россия по-прежнему может делать уникальные крупные проекты, а это, безусловно, дает уверенность в дальнейшей успешной реализации всех намеченных планов.

В ходе пленарного заседания заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский и губернатор Андрей Чибис познакомились с практическими решениями и предложениями всех трех групп, работавших на площадках мероприятия-спутника в Мурманской области.

В результате работы участники секции «Геология» предложили конкретные решения и технологии, которые позволят повысить эффективность работы площадки Ловозерского горно-обогатительного комбината. Эксперты рассмотрели всю цепочку, позволяющую реализовать импортозамещение в области добычи редкоземельных металлов. Ожидается, что предлагаемые новации повысят эффективность предприятия в два раза, но при внедрении сформированных инициатив это не нанесет вреда хрупкой природе Арктики. Отдельно коснулись развития кадрового потенциала. Здесь были предложены несколько стратегий, в том числе подбор и развитие персонала, а также развитие положительного образа профессии горняка начиная с детского сада. В качестве системного решения предложено создание инжинирингового центра на базе КНЦ РАН.

Экспертная группа трека, посвященного судоремонту, предложила создать центр компетенций для обеспечения оптимального подхода к долгосрочной загрузке предприятий сферы, кадрового обеспечения и осуществления плана реноваций в проектируемом кластере. Участники обсудили систему управления и горизонтальных связей отрасли.

Экспертная группа также занялась проектированием контура возможного нового предприятия и подбором инновационных технологий, которые необходимо применять на различных этапах развития высокотехнологичного судоремонтного кластера для развития Северного морского пути.

Эксперты секции по лавинной безопасности отметили, что в Хибинах можно создать первый в России полигон по обеспечению лавинной безопасности. Они пришли к выводу, что региону необходима разработка системы мониторинга, проведение изысканий лавиноопасных мест и работа по картированию Хибинских гор и Ловозерских тундр.

В завершение заседания состоялось обсуждение представленных проектов, а также подведение итогов первого в этом году мероприятия-спутника IV Конгресса молодых ученых.

Напомним, с 15 по 17 августа Мурманск принимал первое мероприятие-спутник IV Конгресса молодых ученых этого года. Более 70 участников: представителей науки, бизнеса, промышленности и региона объединились для продуктивной работы и решения задач экономики в режиме реального времени.

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