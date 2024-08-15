В Москве обсудили укрепление двустороннего сотрудничества России и Индии и взаимодействие в рамках БРИКС

Советник Президента России Антон Кобяков провел встречу в Москве с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индии в Российской Федерации Винаем Кумаром. Стороны обсудили дальнейшее развитие полноформатного партнерства и сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействие в рамках крупнейших деловых мероприятий, проводимых на территории России.

«За минувшие десятилетия традиционно дружественные российско-индийские отношения развивались по нарастающей и достигли уровня особого стратегического партнерства. Сотрудничество развивается по широкому кругу тем: Москва и Нью-Дели взаимодействуют на равноправной основе в торговле, энергетике, науке, инвестиционной, туристической и природоохранной сферах. Важно, что укрепляется и кооперация двух стран в рамках интеграционных объединений, что имеет особенное значение для формирования суверенного многополярного мира», – отметил Антон Кобяков.

Посол Индии в России со своей стороны отметил комплексный подход к развитию отношений как в двустороннем формате, так и в рамках БРИКС, особо акцентировав внимание на активно проводимой работе по продвижению межбанковского сотрудничества по линии центральных банков обеих стран.

Стороны обсудили участие индийской делегации в Саммите БРИКС в Казани, Деловом форуме БРИКС в Москве, а также расширение сотрудничества в рамках ведущих деловых площадок, среди которых – Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), Российская энергетическая неделя (РЭН) и Российский туристический форум «Путешествуй!».

Антон Кобяков и Винай Кумар отдельно рассмотрели вопросы участия индийской стороны в деловой программе ВЭФ, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке.

«Восточный экономический форум посетит официальная делегация, в которую войдут представители правительства Республики Индия. Планируется проведение бизнес-диалога Россия–Индия с участием предпринимателей двух стран. Кроме того, рассмотрим возможность создания постоянного национального павильона Индии на площадке ПМЭФ», – отметил Винай Кумар.

Также была подчеркнута важность дальнейшего укрепления партнерства в природоохранной сфере, где накоплен успешный опыт взаимодействия в рамках Международного форума по сохранению тигра. Стороны отметили, что сотрудничество может быть продолжено в рамках II Международного форума «День сокола», который пройдет в стартовый день ВЭФ-2024.

Посол подтвердил интерес индийской стороны к событиям Российского туристического форума «Путешествуй!». По его словам, проведение подобных мероприятий играет существенную роль в развитии туристических связей между двумя странами.

На встрече также обсудили укрепление культурных связей Москвы и Нью-Дели. В частности, было отмечено значение традиционного фестиваля «День Индии», который пройдет 15–18 августа в Москве.