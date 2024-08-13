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Пресс-релиз

Выставка оборудования и технологий для ТЭК впервые состоится в рамках Российской энергетической недели

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Росконгресс

В этом году Российская энергетическая неделя впервые пройдет на двух площадках: с 26 по 28 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж» состоятся мероприятия деловой программы, а в Гостином дворе будет организована выставка оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса, которая объединит более 50 ведущих компаний, поставщиков оборудования, технологических производителей всех отраслевых направлений ТЭК. Экспоненты представят перспективные проекты, прорывные достижения, инновационное оборудование и передовые технологии, используемые в добыче, переработке, транспортировке, передаче и распределении энергетических ресурсов, а также локальные аналоги зарубежных проектов, разработки и решения, работающие уже сегодня.

«Россия является мировым лидером в разработке оборудования для топливно-энергетического комплекса. Впервые в рамках Российской энергетической недели у широкой общественности появится возможность вживую увидеть новейшее инновационное оборудование для отраслей ТЭК, познакомиться с уникальными цифровыми энергетическими технологиями. Ожидаем, что подготовленная экспозиция станет еще одним поводом для гордости за достижения российских строителей, проектировщиков и ученых», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

Целью выставки является демонстрация действенных стратегий и возможностей для развития топливно-энергетической отрасли, а также укрепление существующих и создание новых международных и межотраслевых деловых отношений.

«Создаваемая новая экспозиционно-деловая площадка позволит объединить усилия ключевых игроков отрасли по развитию ТЭК, повышению его эффективности, оценить успешность реализации коллективной энергетической программы, формируемой основными игроками рынка, обозначить основные направления импортозамещения критически важного оборудования и технологий для ТЭК, а также содействовать привлечению финансирования в проекты топливно-энергетического комплекса», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2024 Антон Кобяков.

Экспозиция будет поделена на несколько тематических зон: «Газ», «Нефть», «Уголь», «Электроэнергетика», «Атом», «Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)» и «Нефтегазохимия», «Метрология в ТЭК». Помимо отраслевой экспозиции оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса, в рамках выставки пройдут деловые мероприятия для инженерного состава.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» является одной из ключевых площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В этом году в деловую программу Форума войдут более 30 мероприятий, которые состоятся на площадке ЦВЗ «Манеж». Также в рамках основной программы РЭН-2024 пройдут деловые завтраки, посвященные будущему энергетики. Основные мероприятия пройдут 26 и 27 сентября. Завершится Российская энергетическая неделя традиционным Молодежным днем.

Организаторами Международного форума «Российская энергетическая неделя» являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.

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