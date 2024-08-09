На Спортивных играх ВЭФ пройдет международная Владивостокская регата

Гребцы из восьми стран примут участие в III Международной Владивостокской регате в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума. 5 сентября на старт выйдут команды из России, Белоруссии, Венесуэлы, Казахстана, Кубы, Ирана, Сербии и Узбекистана. Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября во Владивостоке, организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Регата впервые пройдет в дисциплине «прибрежная гребля», а новой ареной для соревнований гребцов станет Юбилейная набережная Владивостока. Прибрежная гребля считается новой зрелищной, экстремальной дисциплиной с большим потенциалом. Гонки на дистанции 1000 метров проходят при любых погодных условиях вдоль побережья на специальных лодках с высокими мореходными и скоростными характеристиками. С каждым годом все большее число титулованных гребцов пробуют себя в этой дисциплине.

Звездный ведущий – комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поможет зрителям познакомиться с новой дисциплиной и придаст эмоций соревнованиям.

«Уверен, что новый формат регаты станет успешным. Он позволит спортсменам показать еще более яркую борьбу за победу. Привлечет большее количество зрителей и поклонников гребли, ведь наблюдать за соревнованиями можно будет с набережной в центре города. Отмечу, что регата на Восточном экономическом форуме продолжает расширять географию стран-участниц. Это ярко демонстрирует популярность гребного спорта и растущее сотрудничество между Россией и дружественными странами», – заявил президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион Алексей Свирин.

Кроме этого, в рамках регаты пройдут соревнования по индор-гребле, мастер-классы для жителей Владивостока, гастрономический фестиваль, а также концерт группы Guber band.

Организаторами регаты выступят Министерство спорта Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федерация гребного спорта России при поддержке Фонда «Росконгресс и Правительства Приморского края.

Завершится регата масштабным вечерним гидрофлай-шоу. Чемпионы России продемонстрируют сложнейшие трюки и акробатические номера над водой. Эффектности выступлениям добавят светодиодные костюмы и фаеры.

Ознакомиться с программой Спортивных игр ВЭФ можно на официальном сайте Форума. Подробнее о спортивных событиях ВЭФ: t.me/Sport_Roscongress.