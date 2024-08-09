Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

На Спортивных играх ВЭФ пройдет международная Владивостокская регата

close
100%
Министерство культуры и туризма Московской области

Гребцы из восьми стран примут участие в III Международной Владивостокской регате в рамках Спортивных игр Восточного экономического форума. 5 сентября на старт выйдут команды из России, Белоруссии, Венесуэлы, Казахстана, Кубы, Ирана, Сербии и Узбекистана. Восточный экономический форум состоится 3–6 сентября во Владивостоке, организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Регата впервые пройдет в дисциплине «прибрежная гребля», а новой ареной для соревнований гребцов станет Юбилейная набережная Владивостока. Прибрежная гребля считается новой зрелищной, экстремальной дисциплиной с большим потенциалом. Гонки на дистанции 1000 метров проходят при любых погодных условиях вдоль побережья на специальных лодках с высокими мореходными и скоростными характеристиками. С каждым годом все большее число титулованных гребцов пробуют себя в этой дисциплине.

Звездный ведущий – комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поможет зрителям познакомиться с новой дисциплиной и придаст эмоций соревнованиям.

«Уверен, что новый формат регаты станет успешным. Он позволит спортсменам показать еще более яркую борьбу за победу. Привлечет большее количество зрителей и поклонников гребли, ведь наблюдать за соревнованиями можно будет с набережной в центре города. Отмечу, что регата на Восточном экономическом форуме продолжает расширять географию стран-участниц. Это ярко демонстрирует популярность гребного спорта и растущее сотрудничество между Россией и дружественными странами», – заявил президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион Алексей Свирин.

Кроме этого, в рамках регаты пройдут соревнования по индор-гребле, мастер-классы для жителей Владивостока, гастрономический фестиваль, а также концерт группы Guber band.

Организаторами регаты выступят Министерство спорта Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федерация гребного спорта России при поддержке Фонда «Росконгресс и Правительства Приморского края.

Завершится регата масштабным вечерним гидрофлай-шоу. Чемпионы России продемонстрируют сложнейшие трюки и акробатические номера над водой. Эффектности выступлениям добавят светодиодные костюмы и фаеры.

Ознакомиться с программой Спортивных игр ВЭФ можно на официальном сайте Форума. Подробнее о спортивных событиях ВЭФ: t.me/Sport_Roscongress.

Картина дня
Пожар на военном аэродроме и девять пострадавших: ВСУ атаковали Липецкую область
В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия после атаки 19 БПЛА
В Курской области продолжаются бои. Военная операция на Украине, день 898-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 898-й день
Россия и Украина прекратят обмены пленными
Глава города – спутника Курской АЭС заявил о боях неподалеку
Армия Израиля начала операцию на юге сектора Газа
Бывший глава Минфина РФ призвал свернуть массовые меры поддержки экономики
Мальчик вылетел со сломавшихся качелей в Набережных Челнах и получил травмы
Новости и материалы
Описаны условия для личной встречи Эрдогана и Асада
Российские врачи спасли мальчика с некрозом тканей после отдыха в Таиланде
Сбербанк вдвое сократил выдачу ипотеки
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ
Минобороны наращивает силы в Курской области
Российской экономике предрекли замедление
МИД России анонсировал визит президента Палестины в Москву
Украинка Харлан заявила, что на ОИ не должно быть россиян даже в нейтральном статусе
Россиянка порвала промежность во время отдыха в аквапарке
На Украине обезвредили группу, с помощью дрона переправлявшую наркотики в Белоруссию
Стало известно, почему из кранов в российском городе потекла коричневая вода
Суханкина снялась в купальнике на отдыхе с приемными детьми
Эвакуированным жителям Курской области обещали предоставить временное жилье
В Курской области ввели режим аварийного межсетевого роуминга
В Севастополе мигрантам запретили заниматься более чем 70 видами деятельности
Жители российского города ужаснулись опасной прогулке детей на подоконнике седьмого этажа
Найден новый белок, отвечающий за здоровье кожи
В Курскую область доставили 10 дополнительных электростанций
Все новости
Путин подписал закон о доплате к пенсии. Кто ее получит?
Путин подписал закон о доплате ₽1200 инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет
Обвиняемый во взяточничестве генерал Шамарин частично признал вину
Житель Курской области рассказал о спасении Поддубного
Разрыв в отбойниках и колея. Почему произошло редчайшее лобовое ДТП на МКАД
В ДТП с шестью машинами на МКАД погибла женщина
В АТОР назвали россиянам способы вернуться из Анапы
Опасные и устаревшие. Почему УАЗ «Буханка» в России стала стоить 2 млн руб.
Автоэксперт Хайцеэр: «Буханка» опасна и не должна допускаться до общих дорог
Вторжение ВСУ в Курскую область: как выглядит регион на четвертый день боев
Петров — в финале каноэ-одиночек, Франция с Испанией играют финал в футболе: 14-й день Олимпиады. LIVE
ОИ-2024. 14-й день. ОНЛАЙН
«Мы воюем не друг с другом, а с водкой». Интервью со сценаристом «Слова пацана» Золотаревым
Сценарист Золотарев назвал интересной историю российских теннисисток на Олимпиаде-2024
Почему возникает икота и как от нее избавиться? 11 рабочих способов
Лучшие способы быстрого избавления от икоты у взрослых и детей
CNN узнал о расколе в команде главкома ВСУ Сырского. Почему подчиненные сомневаются в нем?
CNN: в команде Сырского начался раскол из-за атаки ВСУ на Курскую область
Бойцы «ЧВК Вагнер» прибыли в Курскую область. Что происходит в регионе на четвертые сутки боев?
SHOT: бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бои с ВСУ в Курской области
«Не готовы к компромиссам»: Украина выдвинула новые условия для мира
Ермак заявил, что Украина не видит смысла в мирных переговорах с Россией
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами