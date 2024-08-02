Советника президента РФ Кобякова провел встречу с послом Турции в РФ Taнжу Бильгичем

В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с послом Турецкой Республики в Российской Федерации Taнжу Бильгичем. Участники встречи обсудили направления сотрудничества в рамках многосторонних международных мероприятий в формате БРИКС и ЕврАзЭС.

«Мы отмечаем значительный рост товарооборота между Турцией и Россией, что создает потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в ключевых для двух стран сферах. В этой связи объективно встает вопрос об участии экономики Турции в евразийском экономическом пространстве. Партнерство с Турцией для России имеет существенное значение, и потому важно расширять существующие форматы взаимодействия, встраивая российский и турецкий бизнес в производственные и логистические цепочки для достижения наибольшего синергетического эффекта», – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

По мнению участников встречи, в современных условиях необходимо активнее развивать взаимные инвестиционные и торговые возможности, используя крупнейшие деловые площадки, ориентированные на евразийское пространство.

В связи с этим особое внимание на встрече стороны уделили вопросам участия Турецкой Республики в Деловом форуме БРИКС в Москве 17–18 октября и Саммите БРИКС, который состоится в Казани 22–24 октября 2024 года. В 2024 году Российская Федерация выступает страной-председателем в объединении.

«Турция является важным региональным игроком с большим потенциалом для сотрудничества как со странами БРИКС, так и с ЕврАзЭС. Мы придаем огромное значение этим объединениям, видя в них большие возможности для укрепления экономической интеграции с Россией на евразийском пространстве и развития международной торговли. Мы с интересом относимся к Саммиту БРИКС в Казани, понимая его важность для укрепления международной кооперации, основанной на взаимном уважении к интересам сторон», – сказал Посол Турецкой Республики в Российской Федерации Taнжу Бильгич.

Учитывая значительный потенциал, заложенный в отношения двух стран, а также возможности, которые открывают экспертные площадки мероприятий, организатором которых выступает Фонд Росконгресс, для позиционирования в качестве одного из ведущих инвестиционных направлений мира, на встрече также обсуждалось участие представителей турецкого бизнеса в рамках деловых и выставочных треков Восточного экономического форума, Российской энергетической недели и Кавказского инвестиционного форума.