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Якутия привезет на «Улицу Дальнего Востока» жаркое северное лето

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Росконгресс

С особенностями культуры, традиций и быта, возможностями для инвестирования и туризма можно будет ознакомиться на экспозиции Республики Саха (Якутия) на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится во Владивостоке 3–8 сентября в рамках IX Восточного экономического форума. Организатор выставки – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Якутия – уникальный самобытный регион с богатой культурой, традициями и природными достопримечательностями. На Форум приезжают тысячи людей из разных стран.
Не все из них посещали северные территории нашей страны. На выставке предоставляется уникальная возможность, не покидая Владивосток, познакомиться с красотами Якутии и других дальневосточных регионов. А региону есть что показать. Это не только знаменитые якутские бриллианты. Сегодня Якутия уверенно лидирует в сфере креативных технологий. Усиление этого сектора дает стимул для бизнеса и для развития всей страны. Отдельным направлением стало развитие сферы кинематографии.

Фильмы якутских режиссеров получают призовые места кинофестивалей, заслуженное внимание критиков, приобретают поклонников не только в России, но и в других странах. Уверен, что, побывав в павильоне, где рассказывается о красоте северной природы, достопримечательностях и особенностях республики, посетители захотят приехать в Якутию и узнать, чем она живет», – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

«Дальний Восток является уникальной частью России, обладающей большим потенциалом развития, огромными запасами природных ресурсов. Но самое главное богатство – это сильные духом, талантливые и мужественные люди, которые живут и работают на этой земле. Мы открыты для сотрудничества на благо развития Дальнего Востока и всей нашей великой России. Я приглашаю гостей ІX Восточного экономического форума посетить павильон Якутии на выставке «Улица Дальнего Востока». У наших гостей будет возможность ближе познакомиться с Республикой Саха – суровой по климату, но согретой теплом души ее жителей. Посетители павильона смогут многое узнать о традициях многонационального народа Якутии, о наших достижениях и перспективных планах», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Основная площадь экспозиции будет разделена на три зоны: основной павильон, торгово-выставочную зону и сцену. В этом году дизайн основного павильона будет олицетворять летнюю природу республики, его оформят в стилистике традиционного якутского убранства.

Для тех, кто решит посетить регион, будет работать зона туризма. Здесь можно ознакомиться с возможностями рекреационного кластера «Оймякон – полюс холода», горнолыжного комплекса «Лебединый», а также с перспективными проектами: узнать о развитии природного парка «Ленские Столбы», гостиничном комплексе под национальным брендом COSMOS в Якутске.

Также в павильоне представят приоритетные инвестиционные проекты республики. Среди них – модернизация Жатайской судоверфи по созданию современного речного флота для внутренних водных путей, строительство глубоководного морского порта Найба, транспортный коридор «Джалинда – Мохэ» с пограничным переходом, который обеспечит короткую транспортную связь Якутии с Китаем, прокладка железнодорожной ветки от Эльгинского угольного месторождения до Охотского моря и другие.

В торгово-выставочной зоне экспозицию дополнят популярные региональные бренды – ювелирная и сувенирная продукция. Гости и участники выставки смогут приобрести себе на память изделия от народных мастеров, узнать о работах ремесленников, насладиться самобытной культурой республики.

Особое внимание посетителей «Улицы Дальнего Востока» привлечет культурная программа, которая будет иметь ежедневное тематическое наполнение. Основой ее станет тема патриотизма и любви к родной земле, она объединит уникальный национальный фольклор и современные направления музыки, высокое классическое искусство.

Кроме того, зона сцены станет площадкой для проведения спортивных состязаний и турниров, а в вечернее время – кинозалом для показа якутских фильмов.

IX Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В эти дни выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна для участников Форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

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