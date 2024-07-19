Тренды индустрии красоты и здоровья представят на форуме «Здоровое общество»

17 июля 2024 г. в преддверии форума «Здоровое общество – 2024» в Дзен Кафе by BRO&N состоялся пресс-бранч «Женщина в большом городе». Лидеры продвижения здорового образа жизни, представители кинематографа, шоу-бизнеса, блогосферы и СМИ в формате public talk обсудили вопросы красоты, здоровья и долголетия.

Организаторами мероприятия выступили экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество», компания VK и журнал «Москвичка». Модератором бранча стала журналист и светский обозреватель «КоммерсантЪ» Евгения Милова.

В рамках пресс-бранча было анонсировано совместное исследование экосистемы «Здоровое общество» Фонда Росконгресс, журнала «Москвичка», VK и аналитического центра НАФИ. Оно будет посвящено темам осознанного отношения к себе и жизни, современному взгляду на здоровье, новому восприятию долголетия. Первые данные исследования будут презентованы 24–25 июля на форуме «Здоровое общество» в Москве.

В мероприятии приняли участие первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова; директор Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Елена Аксенова; предприниматель и сооснователь #SlimFitClub Полина Киценко; директор по коммуникациям MAYRVEDA Елена Чичканова; директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт; главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева; экс-директор отдела красоты журнала Harper's Bazaar, автор блога Lostinbeauty Юлия Кудрявцева; президент благотворительного фонда «БлагоДать» Лариса Назарова; руководитель дирекции сопровождения национальных проектов АНО «Национальные приоритеты» Ольга Старикова; руководитель коммуникационного сопровождения национального проекта «Здравоохранение» АНО «Национальный приоритеты» Наталия Дарбинян; сооснователь курорта «Первая Линия. Health Care Resort» Мария Грудина; президент благотворительного фонда «Подари солнечный свет» Саниям Коваль; генеральный директор АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова; спортивный блогер, амбассадор IronStar Варвара Симонова; автор телеграм-канала «Мамкина модница» Инна Комбарова; телеведущая и автор спецпроектов журнала «Москвичка» Мария Моргун; блогер Алена Бердова; продюсер Екатерина Минкевич; главный редактор канала «Луис Иванович Вьютон» Евгения Белоусова; основатель проекта «Экоразнос» Инесса Генералова; нутрициолог Ирина Писарева; блогер Мария Гузева и многие другие.

На мероприятии директор Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Елена Аксенова также анонсировала собственное исследование, подготовленное проектом «Женщины за здоровое общество» специально к форуму «Здоровое общество». Исследование «Тренды, меняющие облик человечества: технологии долголетия» посвящено основным направлениям в области использования технологических инноваций, влияющих на изменение подходов к старению населения и продлению жизни.

Первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова отметила важность комплексного подхода к развитию и продвижению новых подходов в области медицины и здорового образа жизни, активного долголетия и повышения качества жизни. Она призвала объединить усилия не только экспертов индустрии здоровья, представителей государственной власти и профессионального сообщества, но и лидеров мнений, представителей сферы СМИ:

«В современном мире сфера красоты и здоровье тесно переплетаются и неуклонно развиваются, открывая новые горизонты для тех, кто стремится сочетать внешнюю привлекательность и здоровье. Безопасная красота становится приоритетом для многих женщин, которые осознают ценность своего здоровья. При этом истинная красота не должна подразумевать риск для физического и эмоционального благополучия. К счастью, сегодня, благодаря достижениям науки и технологий, существуют безопасные и эффективные методы ухода за собой, которые не только помогают сохранять молодой внешний вид, но и способствуют укреплению здоровья. И оттого особенно ценно, что к продвижению здорового образа жизни и здоровой красоты присоединились представители блогосферы и СМИ. Все вместе мы формируем повестку здорового и благополучного общества, где красота и здоровье идут рука об руку».

Издатель журнала «Москвичка» Дарья Решке также подчеркнула значимость популяризации экологичного подхода к популяризации бьюти-сферы:

«Antiage в широком понимании этого слова, объединяющий и физическое, и ментальное, и медицину, и индустрию красоты, – один из ключевых тематических векторов «Москвички». Нам важно не только задавать тренды, но делать это, отвечая потребностям и настроениям аудитории. Это и подтолкнуло нас к большому исследованию, которое будем делать вместе с НАФИ, Фондом Росконгресс и другими партнерами из индустрии. «Женщина в большом городе: красота, здоровье, привычки». Наконец, разберемся не только в том, что в сумочках у москвичек, но и что в их косметичках, чеках из салонов и клиник. Без громких фраз: наша цель – сформировать детализированный портрет современной москвички, разобраться в факторах, влияющих на ментальное и физическое здоровье, красоту. А еще поговорить о потребительской бьюти-корзине».

Форум состоится 24–25 июля 2024 г. на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» (г. Москва). Организатор мероприятия – экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. На площадке мероприятия состоится I форум «Женщины за здоровое общество» при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Digital-партнером форума «Здоровое общество – 2024» выступает компания VK.