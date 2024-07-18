Масштабному событию — масштабный Вызов: более 20 тысяч участников включилось в акцию Совета ЕЖФ в сервисе «Шаги ВКонтакте» в первые часы после запуска

В преддверии четвертого Евразийского женского форума Совет ЕЖФ и команда ВКонтакте запустили масштабный вызов в сервисе «Шаги ВКонтакте» (часть платформы «Здоровье»). Участникам предлагают символически подчеркнуть значимость вклада женщин-лидеров, которые приедут на четвертый Евразийский женский форум, в развитие общества. Для этого пользователям нужно совершить 48 миллиардов шагов – всем вместе. Сервис суммирует шаги участников, позволяет следить за динамикой приближения к заданной общей планке.

Идея вызова — вдохновить друг друга не бояться идти к своей цели. Уже в первые часы после запуска к вызову подключилось 27 тысяч пользователей, все вместе участники прошли 348 миллионов шагов.

Вызов в «Шагах ВКонтакте» продлится до 17 августа.

Алгоритм участия: в мобильном приложении ВКонтакте зайти в раздел «Сервисы», открыть дисциплину «Шаги», найти Вызов «Путь к успеху» в списке, принять его.

Шаги участников будут подсчитываться автоматически, по завершении Вызова каждый получит брендированную награду (стикеры), которая отразится в личной коллекции в разделе «Награды».

Девиз челленджа: «Масштабному событию — масштабный Вызов!».

Евразийский женский форум — крупнейшая авторитетная международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Организаторами ЕЖФ выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. Оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.