Спорт на КИФ-2024: более 15 легенд и public talks с Сайтиевым и Чимаевым

Более 15 чемпионов, призеров Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы, а также звезд смешанных единоборств приняли участие в Кавказском инвестиционном форуме в Грозном. Центральным событием с участием спортсменов стали public talks с трехкратным олимпийским чемпионом Бувайсаром Сайтиевым и непобедимым бойцом UFC Хамзатом Чимаевым, организованные спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Бувайсар Сайтиев отметил роль спортсменов как ролевых моделей для молодежи.

«В спорте дети всегда идут на личностей. Практика показывает, что как только в регионе появляется новый олимпийский чемпион, заниматься его видом спорта идут тысячи детей. Они сначала видят его победы по телевизору, потом встречают его в своих регионах и хотят добиться таких же успехов, как он», – сказал легендарный борец.

Один из самых ярких бойцов UFC, непобедимый Хамзат Чимаев объявил на КИФ-2024 ориентировочные сроки своего следующего боя.

«Сам жду своего возвращения. Скорее всего, это произойдет в октябре на турнире в Абу-Даби. Пока соперник неизвестен, но мне бы хотелось подраться за титул. У меня семь побед в семи поединках UFC. Нет другого такого бойца, который бы выиграл семь боев и не получил бы титульный бой. Думаю, я заслужил его», – сказал Чимаев.

Подготовку к предстоящему поединку Чимаев впервые ведет на родине – в Чеченской Республике.

«Прошел сборы в Кезеное, потом в Приэльбрусье. Впервые готовлюсь к бою в России – все очень понравилось. Давно живу и тренируюсь в Европе, но никогда у меня не было таких условий. Инфраструктура, жилье, питание – все на высшем уровне, а наша красивая природа только помогает», – заявил Чимаев.

Также боец смешанных единоборств отметил преображение Грозного.

«Я помню, каким город был в моем детстве, когда мы сюда приезжали на соревнования. А теперь это лучший город на земле. Благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову все изменилось до неузнаваемости», – отметил Хамзат Чимаев.

А Бувайсар Сайтиев поинтересовался у Хамзата Чимаева, какое место в его стиле занимает вольная борьба.

«90 процентов подготовки отвожу борьбе или самбо. Меняться уже поздно, да и пока это приносит успех. К тому же, мне самому борьба очень нравится. Не секрет, что я всегда равнялся на Бувайсара Хамидовича. У нас в селе был парень, который раз в год привозил кассету с поединками Сайтиева, и мы всем селом передавали ее друг другу», – ответил Хамзат Чимаев.

В деловой программе КИФ-2024 приняли участие трехкратный олимпийский чемпион по велоспорту, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

Участниками программы павильона Минспорта России стали трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, олимпийские чемпионы по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов и Давид Мусульбес, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев, олимпийский чемпион по гребному спорту, президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин, серебряный призер Олимпийских игр по женской борьбе Валерия Коблова, министр спорта Республики Дагестан, бронзовый призер Олимпийских игр по вольной борьбе Сажид Сажидов, бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Тамерлан Башаев, министр спорта Республики Ингушетия, чемпион Европы по греко-римской борьбе Руслан Белхороев, чемпион Европы по дзюдо Саламу Межидов и другие.

Организатором public talks c Сайтиевым и Чимаевым выступила спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».