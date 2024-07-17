Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Спорт на КИФ-2024: более 15 легенд и public talks с Сайтиевым и Чимаевым

Более 15 чемпионов, призеров Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы, а также звезд смешанных единоборств приняли участие в Кавказском инвестиционном форуме в Грозном. Центральным событием с участием спортсменов стали public talks с трехкратным олимпийским чемпионом Бувайсаром Сайтиевым и непобедимым бойцом UFC Хамзатом Чимаевым, организованные спортивной платформой Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Бувайсар Сайтиев отметил роль спортсменов как ролевых моделей для молодежи.

«В спорте дети всегда идут на личностей. Практика показывает, что как только в регионе появляется новый олимпийский чемпион, заниматься его видом спорта идут тысячи детей. Они сначала видят его победы по телевизору, потом встречают его в своих регионах и хотят добиться таких же успехов, как он», – сказал легендарный борец.

Один из самых ярких бойцов UFC, непобедимый Хамзат Чимаев объявил на КИФ-2024 ориентировочные сроки своего следующего боя.

«Сам жду своего возвращения. Скорее всего, это произойдет в октябре на турнире в Абу-Даби. Пока соперник неизвестен, но мне бы хотелось подраться за титул. У меня семь побед в семи поединках UFC. Нет другого такого бойца, который бы выиграл семь боев и не получил бы титульный бой. Думаю, я заслужил его», – сказал Чимаев.

Подготовку к предстоящему поединку Чимаев впервые ведет на родине – в Чеченской Республике.

«Прошел сборы в Кезеное, потом в Приэльбрусье. Впервые готовлюсь к бою в России – все очень понравилось. Давно живу и тренируюсь в Европе, но никогда у меня не было таких условий. Инфраструктура, жилье, питание – все на высшем уровне, а наша красивая природа только помогает», – заявил Чимаев.

Также боец смешанных единоборств отметил преображение Грозного.

«Я помню, каким город был в моем детстве, когда мы сюда приезжали на соревнования. А теперь это лучший город на земле. Благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову все изменилось до неузнаваемости», – отметил Хамзат Чимаев.

А Бувайсар Сайтиев поинтересовался у Хамзата Чимаева, какое место в его стиле занимает вольная борьба.

«90 процентов подготовки отвожу борьбе или самбо. Меняться уже поздно, да и пока это приносит успех. К тому же, мне самому борьба очень нравится. Не секрет, что я всегда равнялся на Бувайсара Хамидовича. У нас в селе был парень, который раз в год привозил кассету с поединками Сайтиева, и мы всем селом передавали ее друг другу», – ответил Хамзат Чимаев.

В деловой программе КИФ-2024 приняли участие трехкратный олимпийский чемпион по велоспорту, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.

Участниками программы павильона Минспорта России стали трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, олимпийские чемпионы по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов и Давид Мусульбес, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев, олимпийский чемпион по гребному спорту, президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин, серебряный призер Олимпийских игр по женской борьбе Валерия Коблова, министр спорта Республики Дагестан, бронзовый призер Олимпийских игр по вольной борьбе Сажид Сажидов, бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Тамерлан Башаев, министр спорта Республики Ингушетия, чемпион Европы по греко-римской борьбе Руслан Белхороев, чемпион Европы по дзюдо Саламу Межидов и другие.

Организатором public talks c Сайтиевым и Чимаевым выступила спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт».

Картина дня
«Орбан? Он просто боится»: Дуда призвал НАТО готовиться к войне с Россией
Президент Польши Дуда: победа России на Украине может закончиться войной с НАТО
Военная операция на Украине, день 875-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 875-й день
Сало, Голливуд и адские муки: как пленных немцев кругами водили по Москве
Зачем Сталин приказал устроить «парад побежденных», как в Древнем Риме
В Севастополе ввели график временного отключения электроэнергии
Стало известно, почему Путин выбрал для поездки Lada Aura
Актер «Аритмии» попал в больницу
Пловчиха Ефимова: я спокойно отношусь к отмене Олимпиады
Новости и материалы
Свищев поддержал решение российских телеканалов не показывать Олимпиаду
В Апелляционный военный суд поступила жалоба на приговор участнику СВО
В США заявили, что Украина может лишиться поддержки Запада
В Киргизии задержали племянника президента
Россиянку, напоившую сына чистящим средством, отправили в СИЗО
В РФ появился первый официальный производитель органического сидра
Российские войска нанесли удар по месту дислокации ВСУ в районе Гуляйполя
В Кремле не стали комментировать реакцию Австралии на выход РФ из тяжб по MH17
Российские военные за сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer ВСУ
Алаудинов пообещал найти украинцев, расстрелявших российского военного
Польские журналисты назвали главную угрозу для F-16 на Украине
На растоптавшего православный крест дагестанца завели уголовное дело
Воспитанник «Реала» может стать игроком российского клуба
В сибирском городе семья заразилась менингитом после купания в открытом бассейне
Тонкий и улучшенный Samsung Galaxy Z Fold6 Slim выйдет лишь в двух странах
В Коктебеле ликвидировали открытое горение на природном пожаре
В Кремле объяснили ограничение доступа в 14 населенных пунктов Белгородской области
Хинштейн призвал наказать растоптавшего крест дагестанского блогера
Все новости
Российский офицер рассказал о ликвидации «жирной цели» под Донецком
В Кремле прокомментировали слова Трампа о взаимодействии с Путиным
В СПЧ подтвердили информацию о смерти журналиста Шмарова
«Агентурная сеть разведки». Как Украина пытается убить российских губернаторов
Глава Крыма Аксенов сообщил, что 10 задержанных за покушение ожидают приговоров
Воздушный заслон морским дронам: почему не слышно об успехах катеров-камикадзе ВСУ
Украинские морские безэкипажные катера подорвали Крымский мост год назад
Что приготовить из тыквы? Топ-6 рецептов — от супа до десерта
Рецепты вкусных и полезных блюд из тыквы, которые несложно приготовить дома
Как выглядит Париж накануне Олимпиады
Террорист из «Крокуса» вступил в перепалку с сотрудником СИЗО. Что привело к конфликту?
МК узнал о стычке террориста из «Крокуса» с оперработником СИЗО из-за религии
Вступление России в НАТО, концерты Pink Floyd и СВО. О чем рассказал Медведев в большом интервью
Медведев пригласил экс-солиста Pink Floyd Уотерса спеть для участников СВО
Сбой на Ростовской АЭС. Как сразу несколько регионов России остались без света
Жителям юга России ограничили электроснабжение из-за сбоя на Ростовской АЭС
«Экипаж ничего не успел бы сделать». Почему упал SSJ 100
ТАСС: спецкомиссия назвала приоритетную версию крушения SSJ 100 под Коломной
Массовое отравление шаурмой в Москве: 17 человек заразились сальмонеллезом
СК РФ: число отравившихся шаурмой на севере Москвы выросло до 17
«Прекратить вакханалию на улицах»: запретят ли в России электросамокаты
Депутат Якубовский: нужно повысить возраст для управления электросамокатами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами