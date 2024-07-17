Внесены изменения в состав Оргкомитета Российского винодельческого форума

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации, новым председателем Оргкомитета Российского винодельческого форума стал Дмитрий Патрушев.

«Благодаря целенаправленным усилиям Правительства, винодельческая отрасль России достигла нового уровня развития. За последние пять лет объем производства вина увеличился на 30%, а экспорт вина вырос на 40%, достигнув 300 миллионов долларов в 2023 году. Количество виноделен с международной сертификацией выросло на 50%, что подтверждает высокий уровень качества и конкурентоспособности нашей продукции на мировом рынке», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Также в Организационный комитет вошли заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации Александр Вилинов, исполняющий обязанности генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Инвест Плюс» Виктор Волков, директор по операционным вопросам Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции Ирина Ефимова, руководитель аппарата заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации М.С. Орешкина Анна Манахова, первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, координатор подкомиссии Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» по вопросам регулирования алкогольного рынка Елена Суслова-Новожилова, заместитель директора Департамента секторов экономики Минэкономразвития России Азамат Хочуев.

Деловая программа мероприятия вновь объединит представителей отраслевых ведомств, виноделов, виноградарей, дистрибьюторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов, журналистов и блогеров. Стратегии и инициативы, обсуждение которых пройдет в рамках Форума, будут способствовать дальнейшему развитию российского винного рынка в меняющихся условиях госрегулирования и господдержки винодельческой отрасли.

Организаторами РВФ выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – НИЦ «Курчатовский институт».