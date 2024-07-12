Факторы экономического роста Северного Кавказа обсудят на пленарном заседании КИФ-2024

Темой центрального события деловой программы Кавказского инвестиционного форума – пленарного заседания – станет «Большой Кавказ – от моря до моря». 15 июля представители власти и бизнеса обсудят межрегиональное взаимодействие и его влияние на экономический рост Северного Кавказа. В мероприятии примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, Александр Новак; генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко; президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин; председатель совета директоров «Агрокомплекса» имени Н.И. Ткачева Александр Ткачев; генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук и основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Модератором выступит генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

«На Северном Кавказе реализуется стратегия социально-экономического развития и работает государственная программа «Развитие СКФО на период до 2025 года», утвержденная 15 апреля 2024 года Правительством Российской Федерации по поручению Главы государства. Это создает условия для того, чтобы регион вышел на опережающий темп развития по ключевым социально-экономическим показателям.

В настоящий момент идет активное привлечение инвестиций, развивается транспортно-логистическая инфраструктура. внедряются мастер-планы развития городов и туристических территорий. Новый имидж Северного Кавказа – современный, динамично развивающийся регион, комфортный для жизни и путешествий, и в рамках деловой программы Кавказского инвестиционного форума мы подведем промежуточные итоги проделанной работы и обсудим примеры успешных проектов в самых разных сферах экономики. Это мероприятие – еще одна возможность обеспечить развитие торгово-экономических связей с нашими соседями и партнерами», – отмечает Александр Новак.

Тема пленарного заседания является и главной темой всего КИФ-2024, а основная концепция Форума в этом году – «Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие». На Кавказском инвестиционном форуме предприниматели, производители и руководство регионов презентуют новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития.

Деловая программа мероприятия будет посвящена вопросам инфраструктуры, агропромышленного комплекса, туристической и логистической отраслей, будут затронуты вопросы кадрового резерва, банковского сектора, ЖКХ и энергетики. Также темами обсуждения станут вопросы карьерного развития, молодежных сообществ и предпринимательства. Эксперты в формате наставничества поделятся положительными кейсами реализации кадрового и предпринимательского потенциала на региональном и федеральном уровне.

Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.