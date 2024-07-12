Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Факторы экономического роста Северного Кавказа обсудят на пленарном заседании КИФ-2024

Темой центрального события деловой программы Кавказского инвестиционного форума – пленарного заседания – станет «Большой Кавказ – от моря до моря». 15 июля представители власти и бизнеса обсудят межрегиональное взаимодействие и его влияние на экономический рост Северного Кавказа. В мероприятии примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, Александр Новак; генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко; президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин; председатель совета директоров «Агрокомплекса» имени Н.И. Ткачева Александр Ткачев; генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук и основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Модератором выступит генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

«На Северном Кавказе реализуется стратегия социально-экономического развития и работает государственная программа «Развитие СКФО на период до 2025 года», утвержденная 15 апреля 2024 года Правительством Российской Федерации по поручению Главы государства. Это создает условия для того, чтобы регион вышел на опережающий темп развития по ключевым социально-экономическим показателям.

В настоящий момент идет активное привлечение инвестиций, развивается транспортно-логистическая инфраструктура. внедряются мастер-планы развития городов и туристических территорий. Новый имидж Северного Кавказа – современный, динамично развивающийся регион, комфортный для жизни и путешествий, и в рамках деловой программы Кавказского инвестиционного форума мы подведем промежуточные итоги проделанной работы и обсудим примеры успешных проектов в самых разных сферах экономики. Это мероприятие – еще одна возможность обеспечить развитие торгово-экономических связей с нашими соседями и партнерами», – отмечает Александр Новак.

Тема пленарного заседания является и главной темой всего КИФ-2024, а основная концепция Форума в этом году – «Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие». На Кавказском инвестиционном форуме предприниматели, производители и руководство регионов презентуют новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития.

Деловая программа мероприятия будет посвящена вопросам инфраструктуры, агропромышленного комплекса, туристической и логистической отраслей, будут затронуты вопросы кадрового резерва, банковского сектора, ЖКХ и энергетики. Также темами обсуждения станут вопросы карьерного развития, молодежных сообществ и предпринимательства. Эксперты в формате наставничества поделятся положительными кейсами реализации кадрового и предпринимательского потенциала на региональном и федеральном уровне.

Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Картина дня
Самолет «Суперджет» упал в Подмосковье
В Подмосковье потерпел крушение лайнер Superjet 100 — трансляция
Военная операция на Украине, день 870-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 870-й день
«Он собирается решить эту проблему!» Орбан выяснил позицию Трампа по конфликту на Украине
Орбан назвал Трампа президентом и сообщил о его желании добиться мира на Украине
Лучший бомбардир чемпионата Дании готов заменить Соболева в «Спартаке»
Эминем попрощался со Слимом Шейди
В Адыгее арестовали фигуранта по делу о нападении на храм в Майкопе
В Молдавии выразили желание стать «поставщиком безопасности» для НАТО
Новости и материалы
За неделю в зоне СВО в плен российским военным сдались более 20 украинских солдат
Огромная пробка возле Крымского моста стала еще больше
Минобороны РФ назвало число уничтоженных за неделю ракет ATACMS
В Китае выпустят конкурента автомобиля Maybach
Российские средства ПВО сбили 308 украинских БПЛА за неделю
В ОАК назвали год начала эксплуатации упавшего в Подмосковье самолета
Канчельскис: лучше играть в США, чем в России
Москва просит Сеул прекратить военные «игрища» у границ КНДР
В связи с крушением пассажирского самолета в Подмосковье сформирована комиссия
Названа точная причина, почему блогера Тамаева лишили водительских прав
Названа возможная причина крушения «Суперджета» в Подмосковье
Россиянина наказали за публикацию флага ЛГБТ после признания движения экстремистским
Шунин уличил руководство «Динамо» во вранье
МЧС России опубликовало заявление о крушении самолета в Подмосковье
Уголовное дело заведено после падения самолета в Московской области
Дизайнер рассказала, как одеться в офис летом
Поклонники раскритиковали Глюкозу за эксперименты с внешностью: «Будто огнем опалили»
66-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье повторила образ из «Основного инстинкта»
Все новости
Жительница Перми рассказала о девушке с чемоданом, в котором, предположительно, был труп ребенка
Родители 16 детей, которых истязали двое мигрантов в Уфе, нарушали миграционный закон
Попавший в ДТП на Алтае замминистра погиб на месте
Умерла ушедшая в монастырь советская актриса Любовь Стриженова
Суд признал увольнение обвиняемой по делу о фейках педиатра Буяновой незаконным
В Кремле отреагировали на оскорбления Байдена в адрес Путина
10 идей Джорджо Армани, которые сделали его миллиардером
«Олимпиада потеряла свое вековое предназначение»: интервью Светланы Мастерковой
Олимпийская чемпионка Мастеркова отказалась смотреть Игры в Париже
Норма пульса для женщин и мужчин: как она зависит от возраста и других факторов
Какой пульс считается нормальным для женщин и мужчин, нормы пульса по возрасту и причины отклонений
«Тайцы любят русских за менталитет». История россиянки, переехавшей на Пхукет
Россиянка Катерина М. заявила, что русские привезли в Таиланд хороший сервис
«Я могу к жертве дьявола применять пытки»: как в России изгоняют бесов
Диакон Ключников: определить одержимость людей нечистой силой — сложная задача
Какие машины можно купить со скидкой в июле
«Газета.Ru» перечислила автомобили, на которые россиянам дадут скидки в июле
Генерала Росгвардии осудили на девять с половиной лет. Теперь он просится на СВО
Осужденный за взятку в 19 млн рублей генерал Росгвардии просит отправить его на СВО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами