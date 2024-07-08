Опубликована архитектура деловой программы форума «Здоровое общество»

На официальном сайте экосистемы «Здоровое общество» опубликована архитектура деловой программы главного события экосистемы – форума «Здоровое общество», который пройдет 24–25 июля 2024 г. на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» (г. Москва). Организаторы мероприятия – экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В этом году форум «Здоровое общество» пройдет в обновленном формате: повестка будет направлена на совершенствование культуры здоровья в обществе и актуализацию традиций здорового образа жизни, популяризацию здоровьесберегающих знаний и формирование здорового и активного долголетия.

«Форум «Здоровое общество» – не просто событие в сфере здравоохранения, это возможность для всех нас внести свой вклад в создание здорового будущего. Уже сейчас наука накопила достаточный объем знаний для значимого увеличения продолжительности жизни человека. При этом решающее значение имеет не столько длительность, сколько качество жизни. Именно поэтому развитие индустрии здоровья и долголетия – безусловное требование времени. Важно понимать, что здоровый образ жизни – это комплексный подход, основные составляющие которого – правильное питание, регулярные физические нагрузки и поддержание ментального здоровья. Именно они формируют наше здоровье наряду с достижениями современной медицины и технологий. Форум «Здоровое общество» объединяет единомышленников, создает новые точки роста в здоровьесберегающей повестке и формирует поступательное движение в реализации федеральных и локальных программ с участием представителей государства, бизнеса и общества, а также способствует принятию ключевых практических решений для улучшения общественного здоровья в целом», – отметила первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

Пленарная сессия Форума «Как найти ключ к долгой, здоровой и счастливой жизни?» будет посвящена новому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», запуск которого анонсировал Президент России. Цель нацпроекта определена не только ростом показателя ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, но и улучшением качества жизни россиян – физического, психологического, эмоционального и социального здоровья.

В рамках официальной программы Форума состоится обсуждение таких актуальных вопросов в области охраны здоровья, как инвестиции в здоровье человека будущего; ЗОЖ на рабочих местах и роль социально ответственного бизнеса в формировании здорового общества; возможно ли «заморозить» процессы старения; технологии здоровьесбережения как ответ на глобальные вызовы современности; инновации в фармацевтике, меняющие жизнь к лучшему; медицинские кадры будущего; врачи и пациенты против диабета; комплексный подход к сотрудничеству во имя здоровья и благополучия человека; ЗОЖ-тренды, определяющие наше будущее, и многие другие.

25 июля 2024 года на полях форума «Здоровое общество» при поддержке Совета Евразийского женского форума состоится первый форум «Женщины за здоровое общество», который объединит на своей площадке активных, вовлеченных в социальную повестку и повестку по здравоохранению женщин, ведущих экспертов, общественных деятелей и лидеров мнений. В Форуме примут участие финалисты и победители всероссийских конкурсных отборов лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество», реализующие значимые общественные инициативы по продвижению ценностей здоровьесбережения, направленные на повышение качества жизни граждан.

Повестку первого форума «Женщины за здоровое общество» сформируют такие темы, как: здоровая семья как основа политики народосбережения; стресс и здоровье в цифровую эпоху; социальные эффекты и практическая значимость проектов, поддержанных движением «Женщины за здоровое общество», и другие.