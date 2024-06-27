В рамках ПМЮФ-2024 обсудили перспективные направления регулирования сферы юридических услуг

26 июня 2024 г. на полях XII Петербургского международного юридического форума состоялась сессия «Профессионализация юридической помощи: домашнее задание по мотивам XI форума». Мероприятие стало концептуальным продолжением сессии «Рынок юридических услуг и судебное представительство», состоявшейся на площадке XI ПМЮФ годом ранее.

Предметом обсуждения сессии в прошлом году стали сценарии регулирования юридической профессии для надлежащего обеспечения прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи, минимизации и предупреждения некачественного оказания услуг и случаев мошенничества. Тогда большинством участников было решено, что право оказания юридических услуг, в том числе в целях дальнейшей профессионализации судебного представительства, должно быть связано с наличием статуса адвоката.

Открывая дискуссию заместитель министра юстиции Российской Федерации Максим Бесхмельницын рассказал о работе, проведенной Минюстом России с учетом результатов XI ПМЮФ.

«За прошедший год мы начали готовить конкретные предложения по внесению изменений в законодательство. При этом мы имеем ввиду несколько целей – развитие адвокатуры и профессионализация на ее основе судебного представительства, а также создание условий для консолидации юридической профессии. Неоднократно собирались с представителями адвокатского сообщества, юридического бизнеса, обсуждали проблемы на разных площадках и подготовили проект федерального закона, которым предусматривается внесение изменений в законодательство об адвокатской деятельности, в процессуальное законодательство и другие акты», - сообщил Бесхмельницын.

Участники дискуссии обсудили предлагаемые Минюстом России изменения, в том числе вопросы доступности юридических услуг, создание новых форм адвокатских образований, обеспечение возможности работы адвокатов по трудовым договорам, а также обозначили ключевые моменты, которые нужно учесть при подготовке изменений.

Максим Бесхмельницын отметил, что все прозвучавшие в ходе сессии вопросы и предложения будут прорабатываться ведомством в ходе работы над изменениями в законодательство.

«Безусловно, мы должны действовать хирургически точно, поэтапно, так, чтобы реализация предложений ни в коем случае не повлияла на доступность услуг и их качество. Все что мы сегодня услышали будем детально прорабатывать со всеми заинтересованными сторонами», – сказал заместитель министра.

Участниками дискуссии в 2024 году стали полномочный представитель Правительства Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации и Верховном Суде Российской Федерации Михаил Барщевский, судья Верховного Суда России Михаил Кротов, помощник заместителя председателя Правительства России – руководителя Аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко Кирилл Онищенко, президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина, управляющий партнер юридической компании «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев.

Среди гостей сессии – Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, который в качестве спикера сессии в 2023 году, подводя ее итоги, высказался в пользу объединения профессии на площадке адвокатуры.

Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства юстиции Российской Федерации.