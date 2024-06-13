Фонд «Росконгресс» подписал 34 соглашения о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2024

На полях Петербургского международного экономического форума фонд «Росконгресс» подписал более 30 соглашений о сотрудничестве с российскими и зарубежными организациями и объединениями. Документы направлены на развитие сотрудничества в области организации конгрессных и выставочных мероприятий (форумов, конференций, круглых столов, деловых встреч) как в России, так и за рубежом.

Впервые в качестве почетных гостей на площадках ПМЭФ присутствовала Национальная палата перерабатывающей промышленности Мексики. Подписи на документе о сотрудничестве поставили вице-президент Карлос Баррера Ромеро и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Все подписанные на полях ПМЭФ соглашения между Фондом Росконгресс и нашими российскими и зарубежными партнерами направлены на расширение сотрудничества на национальном и международном уровнях с целью совместной организации и продвижения ключевых деловых мероприятий. Как социально ориентированный нефинансовый институт развития, мы также занимаемся поддержкой социально значимых проектов, помогаем международным фондам и организациям в реализации их инициатив», — подчеркнул Александр Стуглев.

Кроме того, было подписано соглашение с рядом организаций из Латинской Америки: Советом предпринимателей Аргентина — Россия, Парагвайско-российской палатой по торгово-производственным вопросам и культуре.

Фонд Росконгресс договорился о сотрудничестве с четырьмя организациями из стран Африканского континента: соглашения были подписаны с деловым советом Россия – ЮАР, Инвестиционным агентством Буркина-Фасо, Торгово-промышленной палатой Того, Советом по экономическому обновлению Алжира, а также с Координационным комитетом по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ).

Исполняя функцию социально ориентированного нефинансового института развития, Фонд Росконгресс договорился о сотрудничестве с общероссийским общественным движением поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов «Русская мечта», НКО «Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая», Фондом социальных инициатив «Мирные люди», Фондом «Жизнь с ДЦП». Кроме того, было подписано соглашение о расширении направлений взаимодействия и внедрении AR-технологий в проекты Благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица».

Кроме того, были подписаны рамочные соглашения о сотрудничестве с такими российскими и зарубежными экономическими ассоциациями, объединениями бизнеса, государственными агентствами и неправительственными организациями, как Торгово-промышленная палата Абу-Даби, Дохийский форум, BRICS Chamber of Commerce & Industry, Global Trade and Technology Council, Российско-Киргизский деловой совет, Российско-Казахстанский деловой совет, Бизнес-школа РСПП, правительство Алтайского края, правительство Мурманской области, ИВА, ПАО, РЭУ им. Г.В. Плеханова, СИБУР ХОЛДИНГ, ПАО, Корпорация «Синергия», АСИ, Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, ООО Интеллектуальные технологии, Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Чувашский национальный музей, ПАО «Вымпелком», ООО «Инвестиции Запад», Фонд «Сколково», ООО «Русс Аутдор».