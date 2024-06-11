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Форум «Путешествуй!» продемонстрирует достижения в сфере туризма

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Shutterstock

12-16 июня 2024 года в Москве на ВДНХ, в рамках Международной выставки-форума «Россия» состоится IV Российский туристический форум «Путешествуй!»

Это масштабное мероприятие, которое представляет мощный туристический потенциал России, международный туризм и демонстрирует все многообразие видов путешествий. Организатором выступает фонд «Росконгресс». Форум проходит при официальной поддержке правительства Российской Федерации, министерства экономического развития Российской Федерации, АНО «Национальные приоритеты», Центра стратегических разработок и ведущих отраслевых объединений.

Форум «Путешествуй!» успешно совмещает два формата: деловую программу и масштабный туристический фестиваль. Благодаря высокому уровню организации он получил статус якорного мероприятия в сфере туризма. Такую высокую оценку форума дал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на заседании оргкомитета в апреле 2024.

Деловая программа включает в себя различные форматы общения, что позволяет представителям власти, бизнеса и отраслевых сообществ за несколько дней работы форума обсудить широкий круг вопросов, касающихся развития отрасли, стимулирования бизнеса, улучшения инвестиционного климата, развития транспортной доступности, создания турпродукта и др.

«Сегодня туризм — одна из самых быстрорастущих отраслей экономики. Команды регионов активно включились в работу, привлекают инвесторов и развивают туристическую инфраструктуру, строят гостиничные и многофункциональные комплексы, горнолыжные курорты. Большая работа предстоит для реализации масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал», инициированного президентом.

Поддерживаем регионы и бизнес, используя программы национального проекта «Туризм и гостеприимство», а также привлекаем инструменты других национальных проектов, в первую очередь, МСП. Все решения, направленные на развитие внутреннего туризма, работают и на рост въездного. Именно комплексный подход позволит нам обеспечить дальнейший опережающий рост отрасли и увеличить долю туризма в ВВП», — отметил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Ключевым событием форума станет пленарная сессия «Международная кооперация. Россия и мир». В сессии примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Помимо участия в пленарной сессии, в программе официальных лиц — обход уличной экспозиции, всероссийское совещание с региональными ведомствами по вопросам развития туризма, а также награждение победителей Международного конкурса креатива и рекламы в туристической индустрии «Путешествуй больше!» и финалистов розыгрыша «Путешествуй всей семьей!» (семь многодетных и расширенных семей получат уникальную возможность отправиться в автомобильное путешествие на несколько дней в один из предложенных регионов России). Для посещения деловой программы форума «Путешествуй!» необходимо пройти регистрацию и получить бейдж.

В 2024 году мероприятия будут проходить параллельно в 8 павильонах Международной выставки-форума «Россия». В деловой программе, состоящей из 40 сессий, примут участие более 250 спикеров. 15 и 16 июня при поддержке Росмолодежи пройдут Молодежные дни, насчитывающие порядка 20 мероприятий. Также планируется грандиозная уличная экспозиция по регионам России и презентации 11 видов туризма. Выставочные стенды расположатся вдоль Главной аллеи и Аллеи космонавтов. На площади рядом с Северной петлей посетителей будет ждать выставка автомобилей, экипировки и инфраструктурных проектов, предназначенных для длительных автопутешествий.

Ожидается, что за пять дней работы форума площадку посетят более 500 тыс. гостей, в том числе представители более 20 иностранных государств.

Выставочная экспозиция будет насчитывать более 500 экспонентов из 89 регионов России. Для удобства гостей организаторы Форума разработали мобильный путеводитель, в котором содержится информационная навигация, а также спецпредложения и скидки на путешествия и туристические услуги, представленные на мероприятии.

Подробная информация по деловой и фестивальной программе, а также мобильный путеводитель доступен на официальном сайте.

Титульный партнер – ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина

Генеральный партнер – АО «Корпорация «МСП»

Официальный партнер – Cosmos Hotel Group

Инвестиционный партнер – АО «КАВКАЗ.РФ»

Официальный Банк – ПАО «Сбербанк»

Транспортный партнер – ГК «Современные транспортные технологии»

Партнеры – АО «Банк «ДОМ.РФ», АО «ВДНХ»

Национальный партнер – АО «АвтоВАЗ»

Стратегический партнер – Санкт-Петербург

Регион-партнер – Тюменская область

Партнеры Фестиваля – Ярославская область, ООО «Мира Групп»

Партнеры деловой программы – Центр Стратегических разработок, АНО «Агентство развития Мончегорска», ПАО «Ростелеком», 4 лапы

Арктический партнер – Ямало-Ненецкий автономный округ

Коммуникационный партнер – Медиахолдинг Маер

Организационные партнеры – Отель Владимировский, ПАО «НК Роснефть», Каршеринг-сервис «Ситидрайв», Туристический оператор «Игора Тур», г. Пермь, «Горы России», Больше, чем путешествие, «FaceBank», «Холдинг Аква».

Официальные отели-партнеры – Апарт-отель «Ханой-Москва», Cosmos Hotel Group, Safmar Hotels

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