На ПМЭФ-2024 определили будущее российского вина

Темой стратегической сессии «Российское вино как национальное достояние. Формирование нового культурного кода» стало обсуждение насущных проблем, решение которых необходимо для превращения России в лидера мирового винного рынка.

В рамках заседания обсуждались меры поддержки отрасли и условия, необходимые для повышения привлекательности российского вина в глазах потребителей, а также возможность ревизии законодательных ограничений, необходимой для развития культуры потребления вина. Модератором сессии выступил председатель правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев, который отметил честность и прозрачность принципов работы АВВР.

По мнению Дмитрия Киселева, тот факт, что 51% покупателей предпочитают вина российского производства (по данным ЦИПП Роскачества), свидетельствует о правильности выбранного АВВР направления работы.

Среди основных текущих задач Ассоциации он назвал три основных — совершенствование прослеживаемости происхождения винограда, виноматериала и бутилированного вина, поддержка честной конкуренции и сокращение негативного влияния импорта, а также получение новых коммуникационных возможностей для продвижения продуктов российского виноделия.

«Российское вино укрепляет лидирующие позиции на внутреннем рынке, вытесняя иностранные напитки», — говорит первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Левин. По его словам, отечественное вино в ритейле уже отвоевало больше 50% рынка, а перспективе ближайших 3 лет может занять долю в 70%.

Это результат улучшения технологии производства и расширения продуктовой линейки.

С учетом господдержки, потенциала роста потребления тихих вин и реализации стратегии импортозамещения виноделие оценивается как инвестиционно-привлекательная отрасль в течение как минимум ближайших 5 лет, считает Кирилл Левин.

Развивая сказанное, исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (ФСРО АВВР) Алексей Плотников отметил в качестве важнейших такие направления работы как продвижение концепции вин защищенных наименований, ЗГУ и ЗМНП, прежде всего через паспортизацию виноградников и декларирование собранного винограда и дальнейшего отслеживания количества виноматериала, произведенного из этого винограда.

В качестве примера работы над сокращением негативного влияния импорта он привел в пример борьбу АВВР с нулевой пошлиной на грузинские вина в рамках Российско-Грузинского делового совета и просьбу ассоциации поднять пошлины вина из недружественных стран до 200%.

Под новыми коммуникационными возможностями, в свою очередь, АВВР подразумевает снятие ограничений на рекламу российского вина: рост коммуникативных возможностей, по мнению Ассоциации, является залогом внедрения вина в культурный код российского потребителя.

Тема доступности и узнаваемости качественного российского вина для потребителя стала сквозной для сессии.

Владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов рассказал о влиянии диверсификационного подхода на продвижение вин малых российских виноделен, часто недоступных для массового покупателя. Для начала продаж таких вин через принадлежащий «Абрау-Дюрсо» маркетплейс Vino.ru пришлось разработать специальную систему доставки бутылок до пунктов выдачи в розничных магазинах дружественных компаний, сегодня таких точек в Москве насчитывается более 40, есть они и в других городах-миллионниках.

Другим новым направлением дистрибьюции для группы компаний стал экспорт на азиатские рынки, в том числе и через специализированные мероприятия. Кроме того, «Абрау-Дюрсо» анонсировала изменение в концепции производства тихих вин: в ближайшие годы акцент будет сделан на российских автохтонных сортах. По мнению Бориса Титова, такой подход позволит сделать российское вино более уникальным и узнаваемым.

С точки зрения Анатолия Корнеева, сооснователя, вице-президента Simple Group, ситуация позволяет удвоить объем потребления вина за ближайшие годы за счет стандартизации винодельческих районов и терруаров и корректировки существующих нормативов.

В качестве возможных решений он предложил увеличение рекомендованного в рамках субсидирования виноградников срока плодоношения лозы — с текущих 20 лет до стандартных по мировым практикам 60, а также необходимое для производства высококачественных вин уменьшение урожайности.

Комментируя предложенную Минпромторгом инициативу квотирования российского вина в ресторанных картах, Анатолий Корнеев отметил, что она не выглядит реалистичной по причине недостаточных для этого имеющихся сегодня 3000 SKU российского вина.

Была отмечена выступающими и важность развития винодельческой науки. Первый заместитель директора по науке НИЦ «Курчатовский институт» Юлия Дьякова анонсировала создание научно-методической базы генотипов российских автохтонных сортов винограда, оценив ее текущую готовность как «более 90%». В базу вошло более 300 сортов, отобранных, в том числе, и по результатам научных экспедиций. По мнению Юлии Дьяковой, вино — идеальный пример для генетических исследований, опыт которых прекрасно проецируется на всю платформу АПК.

Илья Волошин, собственник, главный винодел «Cock t est belle» обратил внимание на необходимость разработки новых учебников и справочников, столь необходимых в контексте решения проблемы кадрового голода в отрасли.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.