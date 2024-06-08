Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

На ПМЭФ-2024 определили будущее российского вина

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Темой стратегической сессии «Российское вино как национальное достояние. Формирование нового культурного кода» стало обсуждение насущных проблем, решение которых необходимо для превращения России в лидера мирового винного рынка.

В рамках заседания обсуждались меры поддержки отрасли и условия, необходимые для повышения привлекательности российского вина в глазах потребителей, а также возможность ревизии законодательных ограничений, необходимой для развития культуры потребления вина. Модератором сессии выступил председатель правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев, который отметил честность и прозрачность принципов работы АВВР. 

По мнению Дмитрия Киселева, тот факт, что 51% покупателей предпочитают вина российского производства (по данным ЦИПП Роскачества), свидетельствует о правильности выбранного АВВР направления работы.

Среди основных текущих задач Ассоциации он назвал три основных — совершенствование прослеживаемости происхождения винограда, виноматериала и бутилированного вина, поддержка честной конкуренции и сокращение негативного влияния импорта, а также получение новых коммуникационных возможностей для продвижения продуктов российского виноделия. 

«Российское вино укрепляет лидирующие позиции на внутреннем рынке, вытесняя иностранные напитки», — говорит первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Левин. По его словам, отечественное вино в ритейле уже отвоевало больше 50% рынка, а перспективе ближайших 3 лет может занять долю в 70%.

Это результат улучшения технологии производства и расширения продуктовой линейки.

С учетом господдержки, потенциала роста потребления тихих вин и реализации стратегии импортозамещения виноделие оценивается как инвестиционно-привлекательная отрасль в течение как минимум ближайших 5 лет, считает Кирилл Левин.

Развивая сказанное, исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России (ФСРО АВВР) Алексей Плотников отметил в качестве важнейших такие направления работы как продвижение концепции вин защищенных наименований, ЗГУ и ЗМНП, прежде всего через паспортизацию виноградников и декларирование собранного винограда и дальнейшего отслеживания количества виноматериала, произведенного из этого винограда.

В качестве примера работы над сокращением негативного влияния импорта он привел в пример борьбу АВВР с нулевой пошлиной на грузинские вина в рамках Российско-Грузинского делового совета и просьбу ассоциации поднять пошлины вина из недружественных стран до 200%.

Под новыми коммуникационными возможностями, в свою очередь, АВВР подразумевает снятие ограничений на рекламу российского вина: рост коммуникативных возможностей, по мнению Ассоциации, является залогом внедрения вина в культурный код российского потребителя.  

Тема доступности и узнаваемости качественного российского вина для потребителя стала сквозной для сессии.

Владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов рассказал о влиянии диверсификационного подхода на продвижение вин малых российских виноделен, часто недоступных для массового покупателя. Для начала продаж таких вин через принадлежащий «Абрау-Дюрсо» маркетплейс Vino.ru пришлось разработать специальную систему доставки бутылок до пунктов выдачи в розничных магазинах дружественных компаний, сегодня таких точек в Москве насчитывается более 40, есть они и в других городах-миллионниках.

Другим новым направлением дистрибьюции для группы компаний стал экспорт на азиатские рынки, в том числе и через специализированные мероприятия. Кроме того, «Абрау-Дюрсо» анонсировала изменение в  концепции производства тихих вин: в ближайшие годы акцент будет сделан на российских автохтонных сортах.  По мнению Бориса Титова, такой подход позволит сделать российское вино более уникальным и узнаваемым.

С точки зрения Анатолия Корнеева, сооснователя, вице-президента Simple Group, ситуация позволяет удвоить объем потребления вина за ближайшие годы за счет стандартизации винодельческих районов и терруаров и корректировки существующих нормативов.

В качестве возможных решений он предложил увеличение рекомендованного в рамках субсидирования виноградников срока плодоношения лозы — с текущих 20 лет до стандартных по мировым практикам 60, а также необходимое для производства высококачественных вин уменьшение урожайности.

Комментируя предложенную Минпромторгом инициативу квотирования российского вина в ресторанных картах, Анатолий Корнеев отметил, что она не выглядит реалистичной по причине недостаточных для этого имеющихся сегодня 3000 SKU российского вина.

Была отмечена выступающими и важность развития винодельческой науки. Первый заместитель директора по науке НИЦ «Курчатовский институт» Юлия Дьякова анонсировала создание научно-методической базы генотипов российских автохтонных сортов винограда, оценив ее текущую готовность как «более 90%». В базу вошло  более 300 сортов, отобранных, в том числе, и по результатам научных экспедиций. По мнению Юлии Дьяковой, вино — идеальный пример для генетических исследований, опыт которых прекрасно проецируется на всю платформу АПК. 

Илья Волошин, собственник, главный винодел «Cock t est belle» обратил внимание на необходимость разработки новых учебников и справочников, столь необходимых в контексте решения проблемы кадрового голода в отрасли.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

Картина дня
«Сил звать на помощь уже не было». Пропавших в уральском лесу детей нашли живыми
МЧС: в Свердловской области нашли живыми детей, пропавших в лесу три дня назад
Военная операция на Украине, день 836-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 836-й день
Северную Осетию впервые атаковали дроны. Они пролетели больше 1000 км и целились в аэродром
Глава Северной Осетии заявил о попытке трех БПЛА ВСУ атаковать военный аэродром
Названа причина крупных побед сборной России по футболу
В работе Telegram произошел сбой
Португалия без Роналду проиграла Хорватии
Ученые решили проблему пересадки стволовых клеток в мозг
Новости и материалы
Москалькова осудила удары ВСУ по Херсонской области и ЛНР
ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области
Украина достигла договоренности по дополнительным поставкам ПВО
Ученые опровергли существование водоема на южном полюсе Марса
ООН внес Израиль в черный список за нарушения прав несовершеннолетних
«Абсолютный бред»: Алексей Панин отреагировал на попадание в список экстремистов и террористов
Премьер Дании восстанавливается после нападения
Бразильское подразделение Sony начало продавать игры в рассрочку
«Свои ошибки надо признавать»: лишение России золота из-за Валиевой назвали справедливым
В США рассказали о возможности Вашингтона начать ядерную войну с Россией
«Хезболла» выпустила усовершенствованные ракеты по Израилю
Шесть жителей ДНР пострадали за день из-за обстрелов со стороны ВСУ
Видеокарту AMD Radeon RX 7700 XT протестировали в современных играх
Ураган лишил электричества восемь населенных пунктов в Челябинской области
В Австрии указали на пересечение красной линии Западом в отношениях с РФ
Выступление 17-летней Андреевой на «Ролан Гаррос» назвали невероятным
Уставшие украинские бойцы подсели на энергетики
«Готовимся к Евро»: Овечкин сыграл в футбол
Все новости
Замгубернатора Тюменской области арестовали
Завершено расследование убийства Талькова. Его застрелили 33 года назад
СК России: расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова завершено
Вывели из Газы под огнем. Россиянина спасли из плена ХАМАС спустя 246 дней
ЦАХАЛ освободил россиянина Козлова и еще трех заложников из плена ХАМАС в Газе
Тест: это запрещено сейчас или в антиутопии «1984»?
Роман «1984» Джорджа Оруэлла вышел 75 лет назад
«Не сработал ни один тормоз»: арестованы фигуранты дела о столкновении трамваев в Кемерово
Суд в Кемерово арестовал директора КЭТК Мальцева по делу о столкновении трамваев
Сжечь врагов народа под музыку: как французы «отменили» Бога и служили Верховному Существу
«Верховное Существо» французских революционеров до сих пор защищает конституция
Курила и играла на последние деньги: 120 лет со дня рождения Татьяны Пельтцер
«Чудовищные теракты»: в России пообещали отомстить за обстрелы новых регионов
Пасечник объявил 8 июня днем траура по жертвам обстрела Луганска
Хмельная альтернатива. Кому нужны Партии пива?
И почему дело не в градусах
«Не знаешь, вернешься ли домой живым»: как молодежные банды воевали в 2000-е
Бывший член молодежной банды из Ульяновска: меня воспитывали домашним ребенком
Делегация от Армении побывала в Буче. МИД РФ потребовал список погибших там в 2022 году
Захарова призвала Армению предоставить список погибших в Буче
«У нас были проблемы»: за что Байден извинился перед Зеленским
Байден принес извинения Зеленскому за задержку военной помощи
От Кубы до Японии: кому Россия может поставить оружие в пику Западу
Путин: Россия оставляет за собой право поставлять оружие противникам Запада
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами