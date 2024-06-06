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«Роснефть» на выставке «Россия» расскажет о своих социальных проектах в ЯНАО

«Роснефть» в своем павильоне на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» 7-9 июня расскажет о значимых социальных, образовательных, экологических и культурных проектах, а также программах по поддержке коренных малочисленных народов, реализуемых на Ямале.

«Край Земли» - именно так переводится с ненецкого языка название северного полуострова Ямал, на котором сегодня осуществляют свою хозяйственную деятельность дочерние общества «Роснефти»: «РН-Пурнефтегаз», «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», «Сибнефтегаз», «Харампурнефтегаз» и «СевКомНефтегаз».

Создание благоприятной социальной среды в регионах присутствия – одна из важных составляющих корпоративных принципов социальной ответственности «Роснефти».

«РН-Пурнефтегаз» с начала деятельности активно участвует в социально-экономической жизни региона и муниципалитетов, развитии территорий, сохранении экологического биоразнообразия. За это время в г. Губкинский были построены Дворец культуры, больница, детская библиотека, ледовый корт, а в настоящее время строится Ледовый дворец. Более двадцати лет предприятие постоянно оказывает поддержку коренным жителям Ямала в рамках программ и проектов, направленных на возрождение духовных и национальных ценностей. В 2023 году «РН-Пурнефтегаз», объявил о старте грантовой программы, направленной на решение социальных вопросов представителей коренных малочисленных народов Севера.

Посетители выставки 7-9 июня узнают о самобытных традициях лесных ненцев и возрождении их культурного центра - национальной деревни Харампур. Также гостям расскажут, как работают кочевые детские сады и школы и как Общества Группы «Роснефть» сохраняют и приумножают биоресурсы северных рек, которые имеют важное значение для жизни и быта коренных малочисленных народов Севера. Только за последние годы в водоемы Обь-Иртышского бассейна выпущено более 16 миллионов мальков рыб семейства сиговых.

Один из значимых и важных образовательных проектов «Роснефти», реализуемых в ЯНАО - проект «Школа – вуз – предприятие», в рамках которого формируются и поддерживаются профильные «Роснефть-классы». Представители школы №4 г. Губкинского расскажут посетителям выставки о первом «Роснефть-классе» в России, открытом на базе их школы, который более 10 раз признавался лучшим в стране.

Для посетителей выставки-форума «Россия» подготовлена концертная программа, которую представят сотрудники ямальских нефтегазодобывающих предприятий – участники корпоративного фестиваля «Энергия талантов».

Гости павильона смогут посетить лекцию о растениях и животных Арктики, которые смогли адаптироваться к суровому климату одной из самых уникальных экосистем планеты.

Для детей будет организован мастер-классах по рисованию акриловыми красками. Знатоки смогут посоревноваться в интеллектуальных викторинах на знание культуры и традиций северных народов. Самых активных и внимательных ждут призы и сувениры, привезенные с Севера.

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