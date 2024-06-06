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1600 человек приняли участие в забеге «Навстречу Играм дружбы» на ПМЭФ

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Алексей Даничев/РИА Новости

1600 человек стали участниками массового забега на Петербургском международном экономическом форуме. Беговое событие по традиции открыло первый день основной программы ПМЭФ и в этом году прошло под девизом «Навстречу Играм дружбы».

На площади Исаакиевского собора участники форума и жители города вышли на старт дистанции 5 км. Также в забеге приняли участие представители делегации ОАЭ во главе с Министром экономики Абдуллой бин Тук Аль-Марри.

Организаторами самого массового события Спортивных игр ПМЭФ выступили Фонд Росконгресс и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Разминку перед началом забега провели и сами вышли на старт олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и звезда бодибилдинга Дарья Кулаева. 5 км по центру Санкт-Петербурга также пробежали трехкратный олимпийский чемпион по велоспорту, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт.

Победителями забега стали среди участников ПМЭФ стали Александр Анчина (Башкирская содовая компания) и Андрей Карпин (Сбер). Среди жителей города лучший результат показали Елена Седова и Александр Кротович. В первую тройку командного зачета вошли команды «Сбер-1», «Уралхим Run Factory» и «Сбер-2».

Одной из самых многочисленных стала объединенная команда Авито и Kismet Capital Group. На старт вышло более 50 человек в футболках с надписью «Счастье – на Авито». Среди участников забега стартовали и основатель Kismet Capital Group Иван Таврин, управляющий директор Авито Влад Федулов и старший управляющий директор Авито Услуг и Рекламы Артем Кумпель.

Помимо самого забега, участников ждала насыщенная развлекательная программа. Разминку провёл харизматичный «физрук с Авито Услуг». А на финише была организована зона отдыха с музыкой, фотозоной и стилизованным смузи-баром от Авито Услуг.

Двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова, двукратный вице-чемпион Российской дрифт-серии Никита Шиков возглавили команду атлетов Специальной Олимпиады России, которая приняла участие в забеге при поддержке бренда высокотехнологичного топлива G-Drive. По традиции забег стал благотворительным: километры, которые преодолел каждый участник забега, G-Drive конвертировал в 7500 литров топлива, чтобы особенные спортсмены могли ездить на соревнования и тренировки по всей стране.

Более 200 человек выбрали экскурсионный формат забега с познавательными историями о знаковых объектах на дистанции, организованный при поддержке Уралхим Run Factory.

Спортивные игры ПМЭФ объединили более 20 мероприятий по 18 видам спорта.

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