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СИБУР и Фонд Росконгресс подпиcали соглашение о сотрудничестве в области климата и устойчивого развития

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Нефтегазохимическая компания СИБУР и Фонд Росконгресс договорились о сотрудничестве в сфере устойчивого развития и климатической повестки. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и член правления, управляющий директор СИБУРа Алексей Козлов.

Соглашение предполагает обмен опытом и лучшими практиками в области климатических проектов, проведение совместных мероприятий и информационных кампаний, а также применение передовых решений в области устойчивого развития на организуемых фондом деловых мероприятиях. ПМЭФ-2024 станет пилотной площадкой для реализации соглашения.

«Совместные климатические проекты с компанией СИБУР на крупнейших международных проектах Фонда станут позитивным примером реализации экологических инициатив. Наш опыт как организатора бизнес-событий, на которых представлены передовые технологические и научные решения в разных областях деятельности, создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций и усилит продвижение российских экологических проектов на внутреннем и международном рынках», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В частности, впервые на ПМЭФ питьевая вода для участников представлена в упаковке из инновационных гранул Vivilen с содержанием переработанного пластика, что позволит сократить углеродный след мероприятия. Участники смогут получить воду «Черноголовка» в экологичной упаковке от СИБУРа в холодильниках и на питьевых станциях по всей территории ПМЭФ, а также на спортивных событиях форума. Благодаря раздельному сбору отходов, использованные бутылки будут вновь направлены на переработку.

Последние международные исследования доказывают, что углеродный след пластика оказывается меньше в сравнении с альтернативными материалами - алюминием или стеклом. Эта разница оказывается еще более существенней, когда речь идет о пластиковой упаковке, изготовленной с применением вторичного сырья.

Углеродный след ПМЭФ-2024 будет полностью компенсирован благодаря климатическим проектам СИБУРа. Расчеты выбросов парниковых газов от мероприятия проводит консалтинговая компания Kept, а верификацию по международным стандартам проводит компания «ТЮФ АУСТРИЯ Стандарты и Соответствие».

«СИБУР и Фонд Росконгресс связывает много лет плодотворного взаимодействия, и сегодня наше сотрудничество выходит на новый уровень. Благодаря объединению наших сильных сторон и компетенций лучшие практики в области устойчивого развития могут быть представлены на крупнейших деловых мероприятиях России, демонстрируя и укрепляя таким образом лидерство страны в этой важной теме», – рассказал член правления – управляющий директор СИБУРа Алексей Козлов:
СИБУР обладает одним из крупнейших портфелей климатических проектов в России с общим ожидаемым эффектом сокращения выбросов парниковых газов в объеме 10,8 млн тонн СО2-экв. в горизонте 10 лет.

Часть верифицированных углеродных единиц была передана покупателям через различные механизмы углеродного рынка – биржевые и прямые сделки, в том числе с использованием блокчейн-технологий. Помимо этого, в 2023 году СИБУР уже компенсировал углеродный след Восточного экономического форума с помощью углеродных единиц.

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