«Роснефть» провела в Оренбургской области акцию «Экотерритория»

Компания «Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжье, во Всемирный день окружающей среды организовала масштабную экологическую акцию «Экотерритория».

В рамках акции сотрудники предприятия совместно с молодежью Всероссийского «Движения первых» и учениками «Роснефть-классов» приняли участие в экологическом забеге, в ходе которого очистили 2 кв. км прибрежной территории в месте слияния рек Бузулук и Самара. Совместными усилиями команды собрали порядка 5 т мусора.

Кроме того, для школьников и активистов «Движения первых» экологи предприятия провели интерактивную лекцию об экологических проектах, которые реализует «Оренбургнефть» в Оренбургской области, и о роли Компании в сохранении лесов и восполнении водных биоресурсов.

«Оренбургнефть» инвестирует значительные средства в природоохранную и природовосстановительную деятельность. За 10 лет зелёные инвестиции предприятия превысили 10 млрд рублей. Нефтяники ежегодно высаживают саженцы деревьев в районах присутствия и вносят весомый вклад в озеленение территорий. За последние три года высажено порядка 3 тыс. молодых сосен, елей, лип, берез.

В 2023 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» волонтеры собрали более 300 кг желудей для высадки на территории государственного лесного фонда. Силами нефтяников и активистов «Движения первых» в Национальном парке «Бузулукский бор» расчищена тропа и создан новый экологический маршрут.

Особое внимание «Оренбургнефть» уделяет восстановлению популяции ценных пород рыб в водоемах области. За последние пять лет в бассейны рек Волга и Урал нефтяники выпустили более 425 тыс. мальков сазана, толстолобика и стерляди.

На предприятии создана система внутреннего экологического мониторинга, которая позволяет держать на контроле общую экологическую ситуацию в районах производственной деятельности, а также состояние природных компонентов: воды, почвы, воздуха.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.