ПМЭФ-2024 состоится с соблюдением актуальных требований эпидемиологической безопасности

ПМЭФ-2024 проводится на фоне снятия всех основных ограничений, связанных с прошедшей пандемией COVID-19. Несмотря на это, обеспечение санитарно-противоэпидемической безопасности участников форума в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, традиционно является важнейшей задачей для Фонда Росконгресс.

Обследование на COVID-19 обязательно для всех участников Петербургского международного экономического форума. Исследование проводится один раз, результат ПЦР-тестирования действителен на все дни Форума.

Проведение противоэпидемического контроля в рамках мероприятий Форума обеспечивает специализированная компания – ООО «РК Авангард». Генеральная дезинфекция перед началом проведения ПМЭФ-2024 и меры, поддерживающие санитарно-эпидемическое благополучие, в ходе проведения мероприятия – это комплексный процесс, который обеспечивается силами квалифицированного персонала с использованием специализированного оборудования.

«На каждом этапе Форума будет выполняться комплекс профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, Оргкомитет ПМЭФ и Роспотребнадзор разрабатывают и постоянно совершенствуют дополнительные стандарты по обеспечению безопасности участников: определение форматов проведения сессий, требования к персоналу, специальное оснащение площадки Петербургского международного экономического форума», – отметил генеральный директор ООО «РК Авангард» Игорь Огнев.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений используются уникальные импульсные ультрафиолетовые бактерицидные установки с ксеноновыми лампами Альфа различной мощности отечественного производства («НПП «Мелитта»), генераторы холодного тумана и оросительные установки, распространяющие специализированный обеззараживающий состав, а также осуществляется дезинфекция контактных поверхностей вирулицидными средствами.

На время проведения Форума поддержание санитарно-эпидемического благополучия конференц-залов, переговорных комнат, зон питания, медпунктов и пунктов ПЦР-тестирования будет поддерживаться в круглосуточном режиме.