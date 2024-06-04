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Пресс-релиз

На ПМЭФ-2024 впервые откроется Гостиная проектов Фонда Росконгресс

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Специальная тематическая площадка «Гостиная проектов Фонда Росконгресс» откроется на Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 5 по 8 июня 2024 года. Она станет презентационным хабом ключевых проектов Фонда и его партнеров.

В рамках Гостиной можно будет получить информацию как о мероприятиях, уже завоевавших признание в деловом сообществе (среди них Восточный экономический форум, Кавказский инвестиционный форум, Российская энергетическая неделя и др.), так и о принципиально новых инициативах. Например, здесь состоится презентация Международного форума городов (МФГ), который Фонд Росконгресс реализует совместно с компанией «Мантера-групп», Московским столичным клубом и выставочной компанией «Ротекс» при поддержке Правительства Москвы, Российской государственной корпорации «Ростех» и ТПП РФ.

Цель проекта – объединить мировых лидеров политики и бизнеса, мэров столиц, мировых городов и городов-побратимов, заинтересованных в развитии экономических отношений вопреки текущей геополитической ситуации. Мероприятие столь высокого уровня будет также способствовать созданию новых мегабрендов территорий. В частности, первый МФГ планируется провести в начале 2025 года на федеральной территории «Сириус», где на базе прекрасной инфраструктуры, оставшейся с Олимпийских игр 2014 года, строятся современные объекты мирового уровня. Так, одной из площадок будущего форума станет новейший Конференц-центр, входящий в комплекс deluxe-класса Mantera Seaview Residence в Имеретинке. Презентации самого комплекса и других премиальных проектов «Мантера-групп» в Москве и на Дальнем Востоке также пройдут в рамках Гостиной.

Вниманию гостей площадки будут также представлены проекты Правительства Москвы, выставочной компании «Ротекс» и государственной корпорации «Ростех», с которой Фонд Росконгресс в конце мая подписал соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, стороны будут осуществлять взаимную информационную, консультационную и экспертную поддержку, а также организацию совместных конгрессных и выставочных мероприятий. Итогом данной работы станет совместное продвижение российской промышленной продукции гражданского назначения на международных рынках и привлечение инвестиций для ее производства.

Кроме того, с презентациями своих проектов в Гостиной выступят сообщества Roscongress Team и Московский столичный клуб. Встречи Клуба, куда входят известные бизнесмены и политики, регулярно проходят в Москве в ЦДЛ – Центральном доме литераторов, или в Центральном доме лидеров, как часто называют его сегодня в деловых кругах.

«Фонд Росконгресс организует много прекрасных тематических площадок на ПМЭФ. Главное отличие Гостиной проектов заключается в ее универсальности. Задумывая это пространство, мы сознательно не хотели привязываться к какой-то конкретной теме. Фактически это место встречи самых разных проектов, событий и идей, созвучных повестке Фонда Росконгресс, что позволит привлечь к ним внимание партнеров и участников», – комментирует автор концепции, советник директора, проектный директор Фонда Росконгресс Владимир Старовойтенко.

Гостиная будет открыта в течение всех дней ПМЭФ в павильоне G. Для гостей будет работать небольшая барная зона, созданная совместно с Ассоциацией виноградарей и виноделов России (АВВР) и винодельней «Шато де Талю».

Партнерами Гостиной проектов Фонда Росконгресс являются ведущий российский разработчик АО «НТЦ ИТ РОСА» и Российский университет кооперации. Стратегический партнер – Международный форум городов среди столиц, мировых городов, городов-побратимов.

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