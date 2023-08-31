Россияне рассказали о решении денежных вопросов в отношениях

Почти три четверти опрошенных россиян считают, что парам необходимо делать совместные накопления, выяснили аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СберНПФ. Самые популярные цели таких сбережений ― «подушка безопасности», крупные покупки и пенсия. Финансовые решения в парах чаще принимаются сообща. При этом мужчины направляют в копилку большие суммы, а у каждой третьей женщины не получается копить.

По данным исследования, 90% респондентов считают, что парам стоит откладывать деньги. 42% опрошенных заявили, что копить нужно и вместе, и отдельно; 28% ― только вместе. Каждый пятый (20%) уверен, что откладывать деньги стоит отдельно. Еще 10% вообще не видят необходимости в таких накоплениях.

Решение финансовых вопросов в отношениях, по мнению участников опроса, должно быть совместным и диктуется общим пониманием ценности денег. С этим согласны 80% мужчин и 82% женщин. По 13% представителей обоих полов перекладывают ответственность на того, кто ведет бюджет. 5% женщин и 7% мужчин уверены, что решения про деньги принимает тот, кто больше зарабатывает.

Самой популярной целью накоплений в парах, по мнению респондентов, является формирование «подушки безопасности». За этот вариант проголосовали 48% мужчин и 47% женщин. Далее в мужском рейтинге следуют крупные покупки: недвижимость, автомобиль, отпуск (24%), капитал на пенсию (21%) и на будущее и образование детей (7%). Женские приоритеты немного отличаются: сбережения на жизнь после завершения карьеры набрали 24% голосов, на крупные покупки ― 22%, а деньги для детей ― 7%.

Регулярно или время от времени не менее 5% ежегодного дохода направляют в свои копилки 16% мужчин и почти четверть (24%) женщин. До 10% ежегодного дохода удается откладывать 21% мужчин и 19% женщин; более 10% ― 33% и 23% соответственно. 30% представителей сильного пола и 34% дам в ходе опроса заявили, что копить им не удается.

«Накопления в парах, особенно когда у людей совпадает отношение к деньгам, ― это фактор, который добавит стабильности семье и поддержит в случае непредвиденных обстоятельств. Респонденты признаются, что одна из целей таких сбережений ― жизнь после завершения карьеры. Формировать дополнительный капитал на пенсию можно, например, с помощью пенсионных программ. В них также предусмотрены налоговые льготы: можно ежегодно возвращать до 15,6 тыс. рублей. А тем, кому копить непросто, стоит проанализировать свои расходы. Сделать это помогут специальные сервисы и приложения. Наглядная картинка позволит выявить импульсивные траты и оптимизировать их, наладив здоровье личного и семейного бюджета», — отметила исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина.

Опрос проводился на медиаресурсах Rambler&Co в августе 2023 года среди 115 тыс. россиян из всех регионов страны.