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В Москве состоялось заседание оргкомитета по подготовке Российской энергетической недели – 2023

В Москве под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака состоялось второе заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного форума «Российская энергетическая неделя» в 2023 году, которая пройдет в Москве с 11 по 13 октября. В совещании приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ.

Открывая заседание, вице-премьер Российской Федерации Александр Новак отметил: «РЭН остается одной из наиболее востребованных дискуссионных площадок в энергетической отрасли. Уверен, что в этом году форум снова станет точкой притяжения ключевых игроков
отрасли, поможет выработать необходимые решения, поделиться мнениями и наладить партнерские связи».

Стартовала аккредитация участников РЭН-2023 – на официальном сайте форума размещены условия участия и доступна форма подачи заявок через Единый личный кабинет фонда Росконгресс, а также форма для регистрации новых участников.

О статусе проработки деловой программы РЭН-2023 рассказал первый заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин. Ожидается, что она охватит все направления топливно-энергетического комплекса. Особое внимание будет уделено
климатической повестке.

Также с докладом выступил генеральный директор ФГБУ РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин. Он подчеркнул, что деловую программу Форума планируется дополнить мероприятиями по фундаментальным научным исследованиям и передовым технологиям. В предполагаемой архитектуре деловой программы сейчас их около трети.

Кроме того, теме научно-технологического развития отраслей ТЭК планируется посвятить отдельную научно-практическую конференцию «Территория энергетического диалога», которая будет проходить в нулевой день РЭН-2023.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков, в свою очередь, рассказал о подготовке к Молодежному дню, мероприятия которого состоятся на площадке Форума 13 октября.

«Традиционно отдельное внимание уделяется Молодежному дню РЭН. Фондом Росконгресс и фондом «Надежная смена» была разработана концепция Молодежного дня форума, а также при участии Российского общества «Знание» – концепция организации главной пленарной сессии Молодежного дня», – подчеркнул Антон Кобяков.

Ожидается, что программа Молодежного дня будет включать порядка 40 мероприятий, участие в которых примут около 1500 человек. Кроме того, в рамках программы Молодежного дня будет проведена промопрезентация Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который
состоится в феврале-марте 2024 года.

О торжественной церемонии вручения международной премии «Глобальная энергия», которая по традиции состоится на площадке РЭН-2023, рассказал президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев. В настоящий момент заканчивается прием заявок на премию, готовится лонг-лист претендентов.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится в Москве с 11 по 13 октября. Площадкой, как и в предыдущие годы, станет Центральный выставочный зал «Манеж».

Международный форум «Российская энергетическая неделя» является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком
уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли.

В 2022 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В форуме приняли участие свыше 3000 участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий. Организаторами являются фонд Росконгресс, министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.

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