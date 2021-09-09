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Бизнес

Кредиты под 30%: что будет, если ЦБ резко поднимет ключевую ставку

Эксперты оценили, как ключевая ставка около 12% скажется на экономике России

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Global Look Press
Большинство аналитиков ожидают рост ключевой ставки до 7% в 4 кв. 2021 года или 1 кв. 2022-го, согласно опросу, проведенному Reuters. Но если эти ожидания будут превзойдены, рынок ждет чувствительные изменения. В преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке, которое состоится в эту пятницу, «Газета.Ru» опросила аналитиков и выяснила, как на российской экономике отразится более серьезное повышение ключевой ставки, если такая необходимость возникнет в обозримом будущем.

При нынешней высокой неопределенности в мировой экономике любые среднесрочные прогнозы могут оказаться ложными по той простой причине, что горизонт планирования в таких условиях всегда значительно сокращается. Даже сам регулятор порой дает неточные базовые прогнозы. Например, еще в апрельском «Докладе о денежно-кредитной политике» Банк России прогнозировал, что к концу года инфляция в России составит 4,7-5,2%.

Но экономическая реальность показала свою непредсказуемость и по итогу августа темпы инфляции дошли до уровня 6,68% впервые с 2016 года. В результате ЦБ, для которого уровень инфляции остается главным фактором при принятии решений о ключевой ставке, оказался вынужден повысить ее четыре раза подряд. При этом инфляционные ожидания населения намного выше и, по данным последнего опроса «инФОМ», составляют 16,5%.

Поэтому «Газета.Ru» попросила экономистов объяснить, что будет происходить в российской экономике, если аналитики, уверенные в том, что ключевая ставка не пойдет выше 7% до конца марта следующего года, ошибаются, и в итоге регулятор будет вынужден повысить ключевую ставку, например, до 12%. 

Заместитель директора института исследований и экспертизы «ВЭБ.РФ» Олег Засов рассказал, что такое возможно только при присутствии весомого экономического триггера для Банка России. Им может стать либо слишком резко возросший спрос на внутреннем рынке, либо высокие мировые темпы инфляции, спровоцированные такими факторами, как большой отток капиталов с развивающихся рынков или падение цен на нефть. Соответственно, в первом случае ЦБ поднимает ставку, чтобы немного охладить и замедлить активность потребителей, а во втором — для защиты рынка от внешних факторов.

При таких сценариях эксперт предсказывает позитивное влияние на интерес нерезидентов к ОФЗ, но другой стороной медали, по его мнению, станет отток участников с фондового рынка и потеря компаниями прибыли.

Как объяснил Засов, это произойдет из-за того, что высокие депозитные ставки привлекут инвесторов своей доходностью, а повышенные ставки по кредитам приведут к тому, что компаниям будет слишком дорого пользоваться заемными банковскими средствами. Как следствие, все это может сильно замедлить темпы роста национальной экономики.

Ведущий экономист ИК «АриКапитал» Сергей Суверов отметил, что другим положительным последствием высокой ключевой ставки может стать укрепление национальной валюты к доллару. Это поспособствует снижению темпов инфляции через сокращение стоимости импорта. Причиной этого он назвал рост интереса иностранных инвесторов к инструменту керри-трейд из-за повышения доходности ОФЗ (керри-трейд — это операция, при которой инвестор берет деньги в долг в стране с низкими ставками и размещает их в стране с высокими ставками под процент, после чего возвращает займ и оставляет процентную разницу себе).

Положительную сторону высокой ставки ЦБ для ОФЗ подчеркнул и доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Однако ничего сверхъестественного не произойдет, — уточнил эксперт. — Единственная отрасль экономики, для которой повышение ставки может быть существенно — строительство. Остальные способны адаптироваться относительно легко».

Заведующий кафедрой финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов также перечислил возможные причины резкого повышения ключевой ставки. По его мнению, Банк России может поднять ее до уровня 9-12% при устойчивой инфляционной динамике на уровне двузначных цифр, обвале фондового рынка и при продолжении санкционного давления.

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий указал, что высокая разница в доходах российских граждан очень затрудняет расчет средней инфляции. Это, как говорит эксперт, и приводит к тому, что темпы инфляции и ожидания населения сильно разнятся.

Поэтому при анализе состояния национальной экономики нужно обращать внимание не на уровень показателей, а на их динамику, которая, как отметил Русецкий, сейчас растущая. Он подчеркнул, что это может привести к ситуации 2014-2015 годов, когда резкое повышение ставки спровоцировало удорожание кредитов, рост ставок депозитов и доходностей облигаций.

 Эксперт также объяснил, почему так важно отслеживать темпы инфляции и удерживать ее на уровне таргета. «Высокая инфляция — это постепенное обесценение валюты с риском впадения в спираль: инфляция-девальвация-инфляция и так далее, — сказал Русецкий «Газете.Ru».

Кредиты по 15-30%

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что сценарий повышения ставки выше 7% в ближайшее время маловероятен. Однако, он также отметил, что это возможно в перспективе одного года или двух лет, если ЦБ РФ не удастся заморозить темпы инфляции запланированными изменениями ДКП.

«В любом случае, сначала ЦБ РФ поднимет ставку до 6,75-7% на ближайшем заседании в пятницу, — уточнил Деев. — А уже после будет оценивать последствия такого шага для экономики в целом, рынка потребительского кредитования и госдолга РФ».

По мнению эксперта, ярким примером резкого роста ключевой ставки являются кризисы 2008-го или 2015-2016 годов. Это означает, что средняя ставка по кредитам для бизнеса может составлять более 15%, по ипотеке может быть ближе к уровню 20%, по потреб- и автокредитам — на уровне 30%. А вот для инфляции ставка на уровне 9-12% станет позитивным фактором, который значительно ограничит потенциал роста цен.

Доцент «ВАВТ» Олег Абелев в свою очередь расписал последовательную схему цепных реакций на резкое повышение ключевой ставки ЦБ. По его словам, изначально это спровоцирует рост стоимости заемных средств, что остудит кредитный рынок. Это приведет к недостатку кредитных денег у компаний и юридических лиц, результатом чего станет снижение темпов и объемов производства, далее — сокращение выручки компаний, и как итог — падение ВВП.

Также эксперт объяснил, что при резком повышении ключевой ставки может произойти переток денежных средств с долгового рынка в банковские депозиты. Он подчеркнул, что важно смотреть на диапазон между доходностью по погашению ОФЗ и средней ключевой ставкой. Например, сейчас доходность составляет 4-6% при ставке в 6,5%, что является сравнительно небольшим диапазоном.

«Но были периоды, когда диапазон был большой, тогда при более низких ставках повысится спрос на ОФЗ», — отметил Абелев.

Схожим образом экономические итоги поднятия ставки на уровень 9-12% описал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его мнению,

это в первую очередь приведет к снижению потребительского спроса и кредитования. При этом сильного замедления темпов инфляции такими действия ЦБ добиться не сможет, поскольку рост цен внутри страны во многом происходит из-за роста темпов мировой инфляции.

Эксперт подчеркнул, что на интересе к ОФЗ это может отразиться двояко. Высокие ставки по облигациям, по сравнению с другими странами, естественным образом будут привлекать иностранных инвесторов. Но резкое повышение может также спровоцировать у нерезидентов и настороженность в отношении состояния и устойчивости экономики страны, что повлечет за собой их уход из рублевых активов.

«Даже если эта мера будет временной с целью резкого снижения инфляции, то на некоторое время кредиты, депозиты и госдолг будут торговаться по высоким ставкам, — объяснил Коган. — Что может негативно отразиться в будущем».

Как сказал эксперт, это приведет к неопределенности у инвесторов, которые начнут задаваться вопросом: временная ли это мера или отражение критичных проблем в экономике.

В таком случае результатом станет очень высокая волатильность рубля. «Коридор движения может быть в диапазоне 68-80 рублей за доллар и 77-94 рубля за евро», — поделился своим прогнозом Коган.

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